Ob vrsti težav so se nad angleškega nogometnega velikana Manchester United spravili še netopirji, zaradi katerih bi načrtovana posodobitev vadbenega središča v Carringtonu dobila rdečo luč. Oglasili so se lokalni okoljevarstveniki, ki opozarjajo, da bi novi žarometi resno ogrozili tamkajšnjo populacijo netopirjev.

Vodstvo kluba iz Manchestra je konec septembra na lokalni svet okrožja Trafford vložilo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Načrt predvideva prenovo treh od skupno štirinajstih igrišč, pri čemer želijo eno od naravnih travnatih površin zamenjati z umetno travo ter postaviti osem novih žarometov, visokih 18,3 metra.

Ti pa so sprožili oster odziv lokalne civilne iniciative Friends of Carrington Moss , ki si prizadeva za zaščito šotišča, na katerem leži klubski kompleks. V pismu, naslovljenem na svet okrožja Trafford, so opozorili na vrsto nerešenih vprašanj v zvezi s projektom.

Svetlobno onesnaževanje v času večernega hranjenja

Okoljevarstveniki menijo, da so vplivi načrtovanega posega na odprtost zelenega pasu, krajino, osvetlitev, ekologijo, biotsko raznovrstnost in odvodnjavanje nesprejemljivi. Posebno skrb jim vzbuja vpliv dodatne razsvetljave na lokalno populacijo netopirjev, zlasti netopirjev iz rodov Pipistrellus (mali netopirji) in Myotis (navadni netopirji).

Kot so zapisali v ugovoru, bi predvidena uporaba reflektorjev do 21. ure neposredno sovpadala s časom mraka, ko se netopirji odpravijo na lov za hrano in so najbolj dejavni.

Klub obljublja okoljska nadomestila

Pri Manchester Unitedu poudarjajo, da so v postopku priprave vloge ustrezno preučili vse vplive na krajino in ekosistem. V okviru dokumentacije so naročili tudi strokovno presojo vplivov na biotsko raznovrstnost.

Da bi izravnali okoljski odtis gradbenih del, v klubu načrtujejo nakup nadomestnih habitatnih enot zunaj območja posega prek tako imenovane habitatne banke. Svet okrožja Trafford vloge za zdaj ni želel podrobneje komentirati, potrdili pa so, da bodo končno odločitev o izdaji dovoljenja sprejeli v prihodnjih tednih.