Salah ohranil mirno kri in faraonom priigral zmenek z Marokom

Nogometaši Egipta so se prebili v četrtfinale afriškega prvenstva v Kamerunu, potem ko so na sredini tekmi osmine finala po izvajanju 11-metrovk premagali Slonokoščeno obalo s 5:4. V rednem delu in obeh 15-minutnih podaljških ni bilo golov, v »loteriji« pa so bili bolj preudarni sedemkratni celinski prvaki iz dežele faraonov.

Za Egipt so po 11-metrovkah zadeli Zizo, Amr El Solia, Omar Kamal, Mohamed Abdelmonem in Mohamed Salah, za Slonokoščeno obalo pa Nicolas Pepe, Ibrahim Sangare, Maxwel Cornet in Wilfried Zaha. Edini osmoljenec je bil v tretji seriji Eric Bailly, ki je po kratkem zaletu preveč ležerno pomeril ob vratnico, s pomočjo katere mu je strel ubranil vratar Mohamed Abou Gabal.

Ob 20. uri je na sporedu še zadnja tekma osmine finala med Malijem in Ekvatorialno Gvinejo. Pred Egiptom so se v četrtfinale prebili Burkina Faso, Tunizija, Gambija, Kamerun, Senegal in Maroko. Egipt se bo v četrtfinalu pomeril z Marokom, Burkina Faso s Tunizijo, Gambija s Kamerunom, Senegal pa z zmagovalcem drevišnjega dvoboja med Malijem in Ekvatorialno Gvinejo.