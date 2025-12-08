Salahova kazen menda že na mizi vodilnih v klubu

Liverpoolu v letošnji sezoni že tako ne gre najbolje, sedaj ima Arne Slot vedno večje težave še s prvim zvednikom ekipe Mohammedom Salahom.

Dogodek, ki je poslabšal odnos med trenerjem in Egipčanom, se je zgodil po sobotni tekmi z Leddsom. Redsi so vodili vse do 96. minute, ko je Ao Tanaka z zadetkom za Leeds dosegel izenačenje. Salah je dogajanje ponovno spremljal s klopi in po končani tekmi ni štedil jezika: »90 minut sem sedel na klopi in to še tretjič zapored. Verjetno se mi je to zgodilo prvič v karieri. Sem zelo razočaran, saj sem za klub naredil ogromno.«

»Ni mi jasno, zakaj sedim na klopi. Občutek imam, da me je klub vrgel pod avtobus. Jutri se bo Jamie Carragher ponovno spravil name. S trenerjem že prej nisva imela dobrega odnosa, sedaj je postal slab,« razočaranja ni skrival Salah.

Po poročanju tujih medijev in Fabrizia Romana bi lahko zaradi ostrih besed Egipčana kazen doletela že jutri. Vodilni v klubu menda želijo Salaha pustiti doma, medtem ko bo ekipa odpotovala v Milano, kjer Liverpool čaka gostovanje pri Interju v 6. krogu elitne lige prvakov.