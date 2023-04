Salernitana je preložila veliko slavje v Neaplju

Potem ko jim je milanski Inter pred tem naredil uslugo in premagal drugouvrščeni Lazio s 3:1, so Neapeljčani v 32. kolu italijanske nogometne lige igrali le 1:1, tako da je praznovanje za zdaj preloženo.

Mathias Olivera je v 62. minuti dal navijačem Napolija to, kar so si želeli, ko je zadel za 1:0. Toda Salernitana, pri kateri zaradi poškodbe ni bilo Domna Črnigoja, je pokvarila zabavo, saj je Boulaye Dia izid poravnal v 84. minuti. Napoli ima zdaj pred Laziem 18 točk prednosti, do konca je še šest kol. Ekipa Luciana Spallettija bo prej ali slej dosegla tretji naslov po letih 1987 in 1990, prva priložnost za potrditev bo že sredi tedna.

V četrtek Napoli bo gostoval pri Udineseju, a kaj lahko se zgodi, da mu ne bo treba niti zmagati. Vse bo odvisno od izidov Juventusa, ki ga danes čaka še dvoboj z Bologno in lahko pride na drugo mesto lestvice, ter Lazia, ki bosta igrala že v sredo.

Inter je brez pomoči Samirja Handanovića s 3:1 premagal doslej Lazio. Felipe Anderson je sicer rimski zasedbi v prvem polčasu priigral vodstvo, toda v drugem sta preobrat zrežirala dva gola Lautara Martineza in eden Robina Gosensa.

Cremonese in Verona sta si v boju za obstanek razdelila točkovni iztržek za 1:1, Sassuolo pa je z 2:1 odpravil Empoli, pri katerem Peter Stojanović ni igral, Lovra Štubljarja pa ni bilo v kadru.

V soboto so se nogometaši Rome in Milana razšli z 1:1. V Rimu sta oba zadetka padla v končnici tekme. Najprej je v 94. minuti angleški napadalec Tammy Abraham zadel za Romo, toda v 97. minuti je domače veselje prekinil gol belgijskega vezista Alexisa Saelemaekersa. Atalanta pa je v gosteh z 2:1 premagala Torino.

V petek je Lecce z 1:0 ugnal Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića, Spezia Tia Cipota pa je izgubila proti Monzi z 0:2.