Kakšen klub je Salzburg, ki danes gostuje v Celju

Celje in Salzburg sta si tako blizu, a hkrati tako daleč. Loči ju dobre tri ure vožnje, toda nogometna razdalja je merljiva v tisočih kilometrih. Nocojšnji tretji tekmec slovenskega prvaka – angleški sodnik John Brooks bo na stadionu Z'dežele ob 21. uri zapiskal začetek tekme – v Uefini evropski ligi se je v zadnjih petnajstih letih na evropskem odru utrdil kot eden od največjih »brusilcev« nadarjenih igralcev na svetu, a tudi zaslužkarjev. Toda tudi avstrijska »tovarna« nogometnih diamantov pod okriljem proizvajalca najznamenitejšega energijskega napitka v zadnjih sezonah ni več tako produktivna in uspešna, kot je bila še pred dvema letoma, morda tremi. Na domači fronti je Salzburg osvojil zadnji naslov – desetega v nizu – leta 2023, torej takrat, ko je njegov slovenski biser Benjamin ...