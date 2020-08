Samir Handanović: Poraz boli, vendar je to naš novi začetek

Köln

REUTERS Natančnega strela z glavo Luuka de Jonga, najboljšega pri Sevilli, ni mogel ustaviti. FOTO: Martin Meissner/Reuters

- Petkovo večerno ogrevanje za prihajajoči nedeljski klubski spektakel dolge in prav posebne sezone, finale lige prvakov, je bilo na nadvse spodobni ravni: Inter iz Milana in Sevilla sta namreč v boju za naslov zmagovalca evropske lige ponudila zanimivo in dinamično predstavo, ob petih golih (Španci so zmagali s 3:2) se je marsikomu pred TV zasloni utrnila misel, češ kako bi bilo za popolno zgodbo lepo, ko bi bili na tribunah lepe nogometne arene v Kölnu še gledalci. Iz slovenskega zornega kota pa je bil boleč poraz Interja, pri katerem je kapetan naš nekdanji reprezentančni vratarPri klubu izjemne tradicije, med drugim pred desetimi leti zmagovalcu lige prvakov, slovenskemu čuvaju mreže pripada posebna vloga, njegove besede zato predvsem med privrženci črno-modrih vedno močno odmevajo. Tako je bilo tudi tokrat, ko je spregovoril pred kamero športnega programa TV hiše Sky. »Kakšno razočaranje, vendar pa je zdaj čas tudi za naš novi vzpon. Ta tekma je vsekakor za to dobro izhodišče. Imamo dobre temelje, to je naš novi začetek,« je poudaril 36-letni Ljubljančan, ki je pri Interju prestal že marsikaj, nazadnje z moštvom za Juventusom osvojil 2. mesto v italijanskem prvenstvu, močno pa pogreša lovoriko – ta bi bila zanj prva klubska na evropski sceni.»Seveda bi se lahko razpletlo drugače. Tudi s tisto nesrečnožogo, ki je na koncu pristala v naši mreži ... Res, oboji smo igrali odprto in brezkompromisno, škoda da ob koncu nismo kronali tekmečeve izčrpanosti. Imeli smo priložnosti, predvsem Lukaku, toda Sevilla je bila čvrsta, čestitam ji. Dejansko je naš temelj dober, ta finale je spodbudno izhodišče za prihodnost,« je prepričan Handanović.