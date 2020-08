Samir Handanović za prvo, Inter za četrto lovoriko

Prvo zaključne dejanje v evropskih nogometnih pokalih se bo začelo ob 21. uri v Kőlnu. Pomerila se bosta pomerila španska Sevilla in italijanski Inter, ki zgodovinsko gledano veljata za najuspešnejša kluba v tem tekmovanju s skupno osmimi naslovi. Pri Milančanih bo v vratih stal slovenski vratar, ki naskakuje sploh prvo lovoriko s svojim klubom.Handanović se je pred sezono 2011/12 iz Udineseja preselil k Interju, a v devetih letih še ni okusil slasti zmage v italijanskih ali evropskih tekmovanjih. Tokrat bi lahko kot kapetan celo dvignil pokal za najboljše moštvo v evropski ligi.Inter je trikrat osvojil nekdanji pokal Uefa, predhodnika tekmovanja, kot ga poznamo v zdajšnji različici. Nazadnje jim je to uspelo v sezoni 1997/98, po 22 letih pa bodo v finalu izzvali najboljše moštvo v tem tekmovanju.Sevilla je v tem tisočletju kar petkrat osvojila evropsko ligo. Klub velja za pravega specialista v tem tekmovanju, šesti naslov pa bi bil prvi po letu 2016, ko so bili v finalu boljši od Liverpoola. Angleški in španski klubi so to tekmovanje dobili v zadnjih osmih sezonah, Inter pa lahko to tradicijo prekine.V Nemčiji so na zaključnem turnirju evropske lige, spremenjeni sistem tekmovanja je posledica pandemije novega koronavirusa, na poti do finala ugnali Getafe (2:0), Bayer Leverkusen (2:1) in v polfinalu še Šahtar iz Donecka s 5:0. Posebej nevaren za vrata Seville bo predvsem napadalni dvojecAndaluzijski velikan bo skušal s še eno čvrsto predstavo v obrambi omejiti Belgijca in Argentinca ter ponoviti predstavo proti Manchester Unitedu v polfinalu (2:1), Wolverhamptonu v četrtfinalu (1:0) ter Romi v osmini finala (2:0).