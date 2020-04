Samo, da ni ogroženo SP 2022

Ljubljana

Lars-Christer Olsson bi rad videl scenarij, po katerem bi izpeljali prvenstva. FOTO: Reuters



Izpeljava prvenstev pomembna za verodostojost

- Pandemija novega koronavirusa bi lahko vplivala na mednarodni nogometni koledar ne le letos in prihodnje leto, temveč tudi čez dve ali celo tri leta, je član izvršnega odbora Evropske nogometne zveze Uefe, sicer predsednik Združenja evropskih nogometnih lig, povedal na spletnem seminarju Soccerexa, poroča britanska BBC.Prvo in najbolj pomembno vprašanje je, ali je lahko na kakršen koli način ogroženo svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo od 21. novembra do 18. decembra 2022 v Katarju.»Če se bodo razmere z virusom razvijale še bolj resno, kot so se doslej, bo zagotovo prišlo do težav z mednarodnim koledarjem,« je dejal.»Nekatera tekmovanja se premaknejo iz enega v drugo leto. In potem sredi evropske sezone prihaja še svetovno prvenstvo v Katarju. Tu so še domača in mednarodna tekmovanja. Mislim pa, da moramo počakati in videti, kako to bo vplivalo na posel,« je dejal.Olsson je še dejal, da bi »raje videl scenarij, v katerem se trenutna sezona ne bo končala, kot pa da ne bi začeli nove sezone«.V pogovoru na webinarju je še dejal, da imajo za zdaj načrt, po katerem bi avgusta nekako stlačili in dokončali preostali del klubskih nacionalnih sezon.»Če bi bilo to mogoče izvesti, bi bilo zelo dobro, ker bi to pomenilo tudi, da lahko zaščitimo integriteto zadnje faze sedanje sezone mednarodnega nogometa,« je še dejal.»Vendar moramo seveda odločitev o tem sprejeti konec maja, ker kasneje verjetno ne bo možno dokončati sezone in sprejeti odločitve o uvrščenih ekipah za naslednjo sezono.«Sezona nizozemske lige je bila že odpovedana, brez odločitve o prvaku in odločitve o napredovanju v višjo ali izpadu v nižjo ligo. Poleg tega naj bi v Belgiji na sestanku belgijske nogometne lige prihodnji teden uradno končali ligaško sezono.Po odločitvi francoske vlade o prepovedi množičnih javnih zborovanj in zbiranj do konca avgusta je vse manj možnosti, da bi lahko v Franciji nadaljevali profesionalni klubski nogomet, torej prekinjeni sezoni ligue 1 in 2.