FOTO:Samo v Italiji tolmačijo igro z roko na takšen način

Ljubljana

Ukrajinec Ruslan Malinovskij je lepo akcijo gostov iz Bergama zaključil z drugim vodstvom. FOTO: Massimo Pinca/Reuters



Atletico potrdil ligo prvakov

Diego Costa je Atleticu potrdil ligo prvakov v naslednji sezoni. FOTO: Gabriel Bouys/AFP



Rijeka še upa o drugem mestu

- Močna, zelo močna Atalanta, so si bili enotni v Italiji po sinočnjem derbiju 32. kola. Nekaj minut je Atalanto ločilo od prve zmage po tridesetih letih v Torinu proti Juventusu, desete zaporedne prvenstvene zmage in od napetega zaključka italijanskega prvenstva. Razplet derbija z 2:2 je pri trenerju Atalantepustil grenkobo in zadovoljstvo hkrati.»Samo v Italiji tako tolmačimo igro z roko. Povejte mi, če še kje drugje,« se je po dvoboju spraševal »mister« po zares nenavadnih in predvsem nesrečnih rokah. Atalanta je prejela oba gola z bele točke, potem ko je žoga zadela v roko Atalantina nogometaša. Obakrat je enajstmetrovki za izenačenji zadel, ki je že pri 27 golih v tej sezoni.Gasperini je derbi izkoristil tudi za preverjanje našega, kako je pripravljen po poškodbi.»Zanimalo me je, kako bo delovala naveza. Zelo dobro,« si je odgovoril Gasperini, ki je slovenskega zvezdnika povlekel iz igre v 59. minuti. Zaključil je s priznanjem, da tudi zmaga in zaostanek šestih točk za Juventusom ne bi preprečil šampionskega naslova Stari dami. Atalanta je na tretjem mestu z devetimi točkami zaostanka za belo-črnimi. Točko pred njo je Lazio.Komentatorji so šli v pohvalah za moštvo iz Bergama še dlje in zatrdili, da bo Atalanta s svojo neposredno igro proti vratom in posestjo žoge v nogah na avgustovskem zaključnem turnirju osmih najboljših v ligi prvakov v Lizboni še kako nevaren tekmec.V Italiji je do konca prvenstva še šest kol.V svojem značilnem slogu in z enim golom za zmago z 1:0 je Atletico Madrid le potrdil uvrstitev v ligo prvakov naslednji sezoni. Diego Costa je bil mož odločitve proti Betisu. Jan Oblak je svojo nalogo opravil brezhibno. Atleticu je VAR razveljavil še dva gola pri 0:0, dobre pol ure pa je igral z desetimi, saj je bil izaradi namernega spotikanja zključenBarcelona je z minimalno zmago na gostovanju pri Valladolidu spet prišla le do točke zaostanka za madridskim Realom, ki bo jutri gostoval v Granadi. Pri Barceloni igra močno šepa in je pravi čudež, da s takšnimi predstavami, kot je bila proti moštvu, ki je v lasti nekdanjega izjemnega Brazilca, še v igri za naslov, menijo komentatorji »LaLige«.Z igra za pozabo in z veliko sreče je Rijeka pod taktirkopremagala zadnji Inter na gostovanju v Zaprešiću. V težkih razmerah v vetru ob močnih nalivih in namočenem igrišču je zadostoval le en gol za tri točke Rečanov, ki imajo dve tekmi pred koncem teoretično še možnosti za uvrstitev na drugo mesto in kvalifikacije za ligo prvakov. Toda Osijek ima prednost štirih točk.Zvečer bo v Zagrebu derbi Dinamo Hajduk. Rijeka bo v naslednjem kolu gostovala v Splitu.