Samo veliki agenti, ki jih je malo, na dan Minove smrti niso klicali igralcev

»Zadnje besede, ki mi jih je namenil, so bile 'be happy' (bodi srečna, op. a.). Dejal je, da naj ne prevzamem agencije, če mi bo to predstavljajo preveliko obremenitev. To je bilo zelo velikodušno z njegove strani, a tudi inteligentno, saj je vedel, da me bo s temi besedami prepričal, da ostanem,« se je v smehu pokojnega agenta Mina Raiole v intervjuju za madridski športni časnik AS spominjala Rafaela Pimenta.

Letos aprila bo minilo eno leto od smrti vplivnega Italijana, ki je umrl v 55. letu starosti in za seboj pustil eno najvplivnejših agencij s sedežem v Monaku, ki ima pod svojim okriljem še vedno nekaj najbolj zaželenih nogometašev na tržišču.

»Nekateri agenti, če jim sploh lahko tako rečem, so igralce klicali na dan Minove smrti. Tega res nisem pričakovala, šlo je čez vse meje. Vem tudi, kaj so jim odgovorili igralci in Mino bi bil ponosen. V isti sapi moram poudariti, da so se veliki agenti, ki jih je malo, izkazali s ponujeno podporo,« je nadaljevala Pimenta, o najbolj vročemu varovancu, napadalcu Manchester Cityja Norvežanu Erlingu Haalandu, pa je dodala: »Podrl bo vse rekorde. Vreden je milijardo evrov, kar je verjetno nedosegljiv znesek, a to je njegov potencial v katerem koli klubu.«