Samoplačniški test odkril še enega okuženega igralca

Aluminija v Maribor ne bo

- Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija, ki je v karanteni od prejšnjega ponedeljka, je v torek na lastne stroške opravil novo preventivno testiranje na covid-19. Vse to z željo, da se na zelenice vrne še pred začetkom nove prvoligaške sezone. Na testiranju je bila pozitivna ena oseba, so sporočili iz kluba.»Rezultati so pokazali, da je izmed vseh testiranih pozitivna zgolj ena oseba. Igralec je ob prihodu v Slovenijo opravil test, ki je bil negativen. Nato je z ekipo preživel zgolj en dan, sledila pa je karantena, ki je bila razpisana za vse igralce in strokovni štab,«so v sporočilu za javnost pojasnili pri Olimpiji.Zdaj znova apelirajo na odgovorne institucije, da spet preučijo možnost treniranja. »Zaradi samoizolacije vseh deležnikov ter ponovnega testiranja, ki je za veliko večino že drugič pokazalo negativen rezultat, menimo, da bi lahko pričeli s treningi, morda vsaj individualnimi ali treningi v manjših skupinah,« poudarjajo pri zeleno-belih.Olimpija bi tako lahko nadaljevala priprave na novo sezono in tudi na prvi evropski kvalifikacijski dvoboj. Ta zmaje čaka naslednji teden, ko v Ljubljano prihaja islandski Vikingur.Bodo pa Ljubljančani prvo tekmo Prve lige Telekom Slovenije igrali v nedeljo, 30. avgusta, ko jih bo v 2. kolu gostil Koper. Tekma 1. kola med Olimpijo in Gorico je namreč preložena.Aluminij je zaradi težav s koronavirusom želel preložiti tekmo prvega kola slovenskega državnega prvenstva proti Mariboru, toda bil je neuspešen. Nogometna zveza Slovenije in Maribor sta ga zavrnila, toda Kidričani, ki od torka že lahko opravljajo moštvene treninge, pravijo, da jih v nedeljo v Ljudski vrt ne bo. Kar pomeni, da bodo za zeleno mizo izgubili z 0:3.V izjavi za javnost so Kidričani pojasnili, zakaj ne bodo igrali uvodne tekme v Ljudskem vrtu.»Upravni odbor Nogometnega kluba Aluminij Kidričevo je sklenil, da bo zaščitil svoje igralce in jih ne bo izpostavil tveganjem, ki jih v tako kratkem času po 10-dnevni karanteni prinaša zahtevna tekma z NK Maribor. NK Aluminij za nedeljo 23. avgusta delegirane prvenstvene tekme ne bo odigral.V NK Aluminiju smo glede na znane okoliščine 10-dnevne karantene za vse igralce ekipe z zborom začeli v torek 18. avgusta. S strokovnega vidika, ustreznega trenažnega procesa in prehoda na tekmovalni ritem smo ocenili, da bi bilo po samo nekaj skupnih treningih preveč tvegano odigrati prvenstveno tekmo že ta vikend. Ker se je delegiranje za prihajajoči vikend že napovedovalo prejšnji teden, smo na NZS apelirali, da nam tekme 1. kroga ne delegirajo 22. oz. 23. avgusta, saj bomo s ponovnimi pripravami lahko začeli šele po testiranju ekipe na Covid-19, ki je bilo v ponedeljek 17. avgusta.Naš apel nogometni zvezi žal ni bil uslišan, zato smo se v skladu s pravilnikom NZS obrnili na NK Maribor. Prosili smo za prestavitev delegirane tekme 23. avgusta na drugi termin. Tudi s to prošnjo žal nismo bili uspešni, saj NK Maribor tekme ne želi prestaviti. Na NZS bomo ponovno poslali prošnjo za prestavitev tekme, da našim igralcem omogočimo enakovredno pripravo na tekmo, kot je je bil deležen naš nasprotnik v 1. krogu Prve Lige Telekom Slovenije.Glede na zelo kratek čas ponovnih priprav in visoko stopnjo tveganja, ki bi jo nedeljska tekma prinesla v povezavi s poškodbami, ki že sedaj zaznamujejo člansko moštvo, je upravni odbor kluba sklenil, da tekme v nedeljo ne odigramo ter s tem zaščitimo naše fante pred morebitnimi poškodbami zaradi nepripravljenosti,« je odločitev upravnega odbora pojasnil predsednik NK Aluminij Marko Drobnič. V klubu smo si in si bomo, v primeru podobnih prošenj s strani drugih klubov v izrednih razmerah, prizadevali odzvati v smislu fair-playa na način, kot bi ga v tovrstni izredni situaciji, kjer smo trenutno, sami pričakovali s strani vseh povezanih s to odločitvijo.«