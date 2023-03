Samozavest Erica Cantonaja je odprla vrata zmagam in lovorikam

Slavni nogometni trener in najuspešnejši v zgodovini premier league Alex Ferguson, ki bo skupaj z dolgoletnim tekmecem z Arsenalovega trenerskega stolčka Arsenom Wengerjem sprejet v hišo slavnih premier league, je razkril, kdo je bil igralec, ki ju ključno vplival na razvoj Manchester Uniteda pod njegovo taktirko.

»Eric Cantona. On je preobrazil Manchester United. Ko je prišel, je bil mesija. On je poosebljal igralca, ki smo ga potrebovali. Samozavestnega. O tem ni debate,« je brez pomislekov označil Francoza, ki je na Old Trafford prišel v pol sezoni 1992/93 iz Leedsa. V tej sezoni je Cantona, ki je sezono prej popeljal Leeds do naslova prvaka, zabil 25 golov, od tega devet za rdeče vrage, ki so prvič osvojil naslov prvaka v premier league. Pod Fergusonovo taktirko je Manchester United osvojil 13 naslovov v premier league in bil dvakrat zmagovalec lige prvakov.

»S prvim naslovom je Eric odprl vrata razvoju in preobrazbi moštva in kluba,« je poudaril zelo strog trener pri svojem delu. »Zato, ker je bil moj glavni izziv biti najboljši v ligi. To je bila priložnost, da obnovim klub,« je opisal in opravičil svoj avtoritativen slog vodenja moštva 81-letni Škot, ki je svoje poslanstvo na Old Traffordu zaključil leta 2013.