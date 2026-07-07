Šampionsko moštvo ima telesno in psihološko pripravljene igralce. In srečo!

Italija s težkim srcem spremlja svetovno nogometno prvenstvo. Država s štirimi naslovi svetovnih prvakov je še tretjič zapored obtičala v kvalifikacijah in potrdila, da je nekaj »gnilega v calciu«. Tudi legendarni plejmejker iz zadnje »squadre azzurro«, ki so osvojili naslov svetovnih prvakov, Andrea Pirlo je priznal, da se nekdanja velesila svetovnega nogometa sooča z enim najtežjih obdobij v svoji zgodovini. V obsežnem pogovoru za angleški medij Daily Mail Sport se je dotaknil krize v domovini in mundiala.

»Žal je to zelo težko obdobje za italijansko reprezentanco. Trikrat zapored smo ostali brez svetovnega prvenstva. To je prava katastrofa,« Pirlo ni skrival italijanskega stanja. »To si trenutno zaslužimo. Zdaj moramo pogledati naprej, se pripraviti za evropsko prvenstvo leta 2028 in nato znova poskusiti priti na naslednje svetovno prvenstvo.«

Od zadnjega italijanskega naslova svetovnega prvaka mineva natanko dvajset let. Leta 2006 je bila Italija v berlinskem finalu po enajstmetrovkah boljša od Francije, Pirlo pa je bil eden ključnih igralcev moštva. Odigral je vseh 120 minut, zadel prvo enajstmetrovko in bil izbran za najboljšega igralca finala.

Na SP v ZDA, Kanadi in Mehiki Pirlo največ možnosti za osvojitev letošnjega naslova evropski velesili.

»Glavna favorita sta Francija in Španija. Po mojem mnenju Francija največ možnosti. Nogomet je nepredvidljiv, zato nikoli ne veš,« je tudi on dvignil palec za »les bleus« in izpostavil igralce, ki so ga doslej navdušili bolj kot drugi – Portugalca Vitinho, Španca Pedrija in Nizozemca Frenkieja de Jonga.

»Gre za tehnično izjemno kakovostne nogometaše, ki znajo voditi igro svoje ekipe,« je poudaril. Ni naključje, vsi so v vlogi zadnjega zveznega igralca, v kateri je blestel tudi on.

In kaj po njegovem mnenju oblikuje šampionsko moštvo. »Imeti je treba odlične igralce, ki so telesno in psihološko pripravljeni. Tudi nekaj športne sreče, morda nekoliko ugodnejši razpored tekem, predvsem pa močno povezanost znotraj ekipe. Mesec dni morate živeti skupaj in le prava skupina lahko pride do končnega uspeha,« je izdal šampionki recept 47-letni Pirlo, zdaj trener v Turčiji pri Fatih Karagümrükuo intenzivno.

Ali bi se uvrstil v najboljšo enajsterico v zgodovini? »Zelo težko je izbrati enajst najboljših. V zadnjih desetletjih jih je bilo preveč. Sem pa prepričan, da bi bil eden od njih tudi jaz,« je v mirnem slogu postavil piko na i.