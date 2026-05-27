Sanchez izpraznil mesto, ki pripada Matjažu Keku

Hrvaški nogometni prvoligaš Rijeka je tudi uradno potrdil, da se je razšel s španskim strokovnjakom Victorjem Sanchezom, nekdanjim trenerjem ljubljanske Olimpije. Petdesetletni Španec je po zadnji ligaški tekmi, ko je Rijeka premagala Gorico z 2:0, že namignil, kdo bo novi trener Rijeke, saj je dejal, da trenersko klop pušča »v varnih rokah Matjaža Keka«.

Reški klub sicer še ni uradno potrdil, da bo Slovenec, ki je bil na Reki že med letoma 2013 in 2018, znova trener tega prvoligaša, so pa v zadnjih dneh govorice okrog morebitne vrnitve Keka v mesto, kjer bi leta 2018 po javnomnenskih anketah prepričljivo dobil županske volitve, če bi se odločil za kandidaturo, znova dobile zalet.

Slovo od Ljubljane ni prineslo veselja niti Olimpiji, niti Sanchezu. Foto Blaž Samec

Sanchez je trener Rijeke postal septembra lani, ko je prišel iz Olimpije in nasledil Radomirja Đalovića. Klub je sezono končal na četrtem mestu, v pokalu pa izgubil v finalu proti zagrebškemu Dinamu.

V konferenčni ligi je Rijeka prvič po 46 letih prišla v izločilne boje evropskih tekmovanj, v osmini finala jo je izločil poznejši polfinalist Strasbourg.