Aston Villa klonila proti zadnjeuvrščenemu Wolverhamptonu

Nogometaši Aston Ville so na uvodni tekmi 28. kroga angleškega prvenstva v gosteh izgubili proti zadnjeuvrščenemu Wolverhamptonu z 0:2. Najprej so krepko zadnji volkovi v 26. krogu z remijem ponagajali vodilnemu Arsenalu, ki si tovrstnih spodrsljajev ne bi smel privoščiti, sedaj so presenetili še tretje moštvo lige. Zasedba Unaia Emeryja kljub bolečem porazu ostaja na tretjem mestu v premier league, za drugouvrščenim Manchester Cityjem zaostaja pet, za vodilnim Arsenalom pa deset točk.

Za šele drugo zmago Wolverhamptona v sezoni 2025/26 sta zadela Brazilec Joao Gomes v 61. in Portugalec Rodrigo Gomes v osmi minuti sodnikovega podaljška.

Po zmagi imajo Wolves 13 točk in so varni pred neslavnim rekordom najmanj osvojenih točk v zgodovini lige. Rekord bo ostal v rokah ekipe Derby Country, ki je v sezoni 2007/2008 osvojila 11 točk.

Za Wolves je to šele druga ligaška zmaga v tej sezoni. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Vse tekme 28. kroga bodo na sporedu v soboto in nedeljo. Leeds, kjer igra Jaka Bijol, bo v soboto gostil Manchester City, Manchester United, ekipa v zadnjem času silno učinkovitega Benjamina Šeška, pa dan kasneje Crystal Palace.

Sobotni pari so še Bournemouth - Sunderland, Burnley - Brentford, Liverpool - West Ham in Newcastle - Everton, nedeljski pa Brighton - Nottingham Forest, Fulham - Tottenham in Arsenal - Chelsea.

Na vrhu razpredelnice je Arsenal z 61 točkami. Manchester City je zbral 56, Aston Villa 51, Manchester United 48, Chelsea in Liverpool pa po 45. Leeds je z 31 točkami na 15. mestu v 20-članski elitni ligi na Otoku.