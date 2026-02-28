  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Aston Villa klonila proti zadnjeuvrščenemu Wolverhamptonu

Najprej so krepko zadnji volkovi z remijem ponagajali vodilnemu Arsenalu, sedaj so presenetili še tretje moštvo lige.
Za varovance Emeryja so se sanje o morebitnem naslovu s porazom razblinile. FOTO: Andrew Boyers /euters
Galerija
Za varovance Emeryja so se sanje o morebitnem naslovu s porazom razblinile. FOTO: Andrew Boyers /euters
Luka Škoda
28. 2. 2026 | 08:05
28. 2. 2026 | 08:23
2:23
A+A-

Nogometaši Aston Ville so na uvodni tekmi 28. kroga angleškega prvenstva v gosteh izgubili proti zadnjeuvrščenemu Wolverhamptonu z 0:2. Najprej so krepko zadnji volkovi v 26. krogu z remijem ponagajali vodilnemu Arsenalu, ki si tovrstnih spodrsljajev ne bi smel privoščiti, sedaj so presenetili še tretje moštvo lige. Zasedba Unaia Emeryja kljub bolečem porazu ostaja na tretjem mestu v premier league, za drugouvrščenim Manchester Cityjem zaostaja pet, za vodilnim Arsenalom pa deset točk.

Za šele drugo zmago Wolverhamptona v sezoni 2025/26 sta zadela Brazilec Joao Gomes v 61. in Portugalec Rodrigo Gomes v osmi minuti sodnikovega podaljška.

Po zmagi imajo Wolves 13 točk in so varni pred neslavnim rekordom najmanj osvojenih točk v zgodovini lige. Rekord bo ostal v rokah ekipe Derby Country, ki je v sezoni 2007/2008 osvojila 11 točk.

Za Wolves je to šele druga ligaška zmaga v tej sezoni. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Za Wolves je to šele druga ligaška zmaga v tej sezoni. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Vse tekme 28. kroga bodo na sporedu v soboto in nedeljo. Leeds, kjer igra Jaka Bijol, bo v soboto gostil Manchester City, Manchester United, ekipa v zadnjem času silno učinkovitega Benjamina Šeška, pa dan kasneje Crystal Palace.

Sobotni pari so še Bournemouth - Sunderland, Burnley - Brentford, Liverpool - West Ham in Newcastle - Everton, nedeljski pa Brighton - Nottingham Forest, Fulham - Tottenham in Arsenal - Chelsea.

Na vrhu razpredelnice je Arsenal z 61 točkami. Manchester City je zbral 56, Aston Villa 51, Manchester United 48, Chelsea in Liverpool pa po 45. Leeds je z 31 točkami na 15. mestu v 20-članski elitni ligi na Otoku.

Standings provided by Sofascore

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Celjani so lahko veseli, a gole prejemajo kot najbolj naivna moštva

Po preboju v osmino finala konferenčne lige vodilni v 1. SNL v 24. kolu v Stožicah. Prvi na delu že danes zeleno-beli in vijolični.
Gorazd Nejedly 28. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Slovenec v labodjem mestu

Udarci letijo z vseh strani, toda to me le krepi, nič mi ni bilo podarjeno

Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik na Otoku navdušuje v majici Swanseaja, v kateri je najboljši strelec. Toliko ščipanja in udarjanja še ni izkusil
Gorazd Nejedly 27. 2. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Instagram

Štajerski zvezdnik še vedno zaljubljen, Janja Garnbret v Londonu

Minuli teden v športnem svetu je zaznamoval konec olimpijskih iger in nastopi v evropskih klubskih nogometnih tekmovanjih. Janja Garnbret v svetovnem pokalu.
27. 2. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Anglija

Šeško na svoj način poslal sporočilo Carricku (VIDEO)

Manchester United bo v nedeljo gostil Crystal Palace, Gary Neville pa meni, da bo slovenski as v začetni postavi: Fantu bi zlomilo krila, če bo spet na klopi.
Peter Zalokar 27. 2. 2026 | 15:18
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Neusmiljen žreb

Velikani niso imeli sreče, Jan Oblak z Atleticom bo šel v Anglijo

Žreb parov osmine finala lige prvakov, ki bo na sporedu 10. in 11. ter 17. in 18. marca, ni bil volji Reala Madrida. Chelsea bo izzval branilca naslova PSG
27. 2. 2026 | 12:44
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
2. SNL

V Lendavi in Grosupljem že o prvoligaških načrtih

S tekmo 17. kola med vodilno Nafto in Rudarjem (15) v Odrancih se bo danes začel drugi del prvenstva v 2. SNL. Gorica za preživetje
Gorazd Nejedly 27. 2. 2026 | 12:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Telekomunikacijski izpad

Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

Omrežje spet deluje, klici in sms sporočila pa ponekod še vedno ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
27. 2. 2026 | 16:28
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Sobotna priloga

Milan Kučan: Res živimo v pogubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

Nekdanji predsednik države v intervjuju o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
Delo 27. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Stolp Severnica

Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

     V živo: ZDA in Izrael napadla Iran, Teheran sprožil povračilne rakete

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z današnjim napadom Izraela na Islamsko republiko.
28. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

premier leagueAston VillaUnai EmerynogometArsenalangleška liga

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Razno
Deloindom

Arhitekturni izziv: kako na majhni kvadraturi zasnovati funkcionalno garsonjero

Arhitekti pomagajo: kako v garsonjeri ustvariti spalno nišo, skrito kuhinjo in več shranjevanja ter ohraniti občutek prostornosti in svetlobe.
28. 2. 2026 | 11:00
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Sanremo

Do zmage po strmih stopnicah

Nocoj se bo končal 76. sanremski festival italijanskih popevk, ki so ga prestavili na poznejši datum zaradi olimpijskih iger.
Aleksander Zupanc 28. 2. 2026 | 10:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

Olimpijska prizorišča okoli Sarajeva: po Vučkovih stopinjah

Kako opisati štiri olimpijske lepotice? Morda kar s človeškimi lastnostmi, saj bomo tako nekomu, ki še nikoli ni bil na Jahorini, Bjelašnici, Trebeviću ali Igmanu, najbolje predstavili ponos naše Bosne in Hercegovine.
28. 2. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA

Zmago OKC zasenčila vročekrvnost Jokića, ki se je znesel nad Dortom

Srbski as se je sprl z Lujem Dortom, ki je bil izključen zaradi nešportne napake. Cleveland izgubil na tekmi, ki je bila zaradi težav prekinjena za 18 minut.
28. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Kronologija

Iran–ZDA: kaj se je dogajalo v osmih mesecih stopnjevanja napetosti?

ZDA so v Iranu nazadnje posredovale junija. Zadnja pogajanja v Ženevi brez pravega preboja.
Jure Kosec 28. 2. 2026 | 09:26
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

Olimpijska prizorišča okoli Sarajeva: po Vučkovih stopinjah

Kako opisati štiri olimpijske lepotice? Morda kar s človeškimi lastnostmi, saj bomo tako nekomu, ki še nikoli ni bil na Jahorini, Bjelašnici, Trebeviću ali Igmanu, najbolje predstavili ponos naše Bosne in Hercegovine.
28. 2. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA

Zmago OKC zasenčila vročekrvnost Jokića, ki se je znesel nad Dortom

Srbski as se je sprl z Lujem Dortom, ki je bil izključen zaradi nešportne napake. Cleveland izgubil na tekmi, ki je bila zaradi težav prekinjena za 18 minut.
28. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Kronologija

Iran–ZDA: kaj se je dogajalo v osmih mesecih stopnjevanja napetosti?

ZDA so v Iranu nazadnje posredovale junija. Zadnja pogajanja v Ženevi brez pravega preboja.
Jure Kosec 28. 2. 2026 | 09:26
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Ženske

Trendi, ki jih ne smete zamuditi

Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
1. 9. 2020 | 12:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo