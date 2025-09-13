Sanjski ognjeni krst vzhajajočega nemškega zvezdnika

Nemški napadalec Nick Woltemade je sijajno prestal ognjeni krst v elitni angleški ligi. Že ob svojem prvem nastopu za Newcastle United je namreč dosegel gol. V 29. minuti je 23-letni nogometaš iz Bremna zadel za zmago z 1:0 proti Wolverhamptonu in poskrbel, da so »srake« prišle do prve prvenstvene zmage v tej sezoni. Uspeh je odlična popotnica pred štartom v ligo prvakov, v kateri bo Newcastle za uvod v četrtek gostil Barcelono.

Po zadetku, ki se je pozneje izkazal za zmagovitega, je Woltemade stekel proti domačim navijačem in na kolenih zdrsel ob zastavici v kotu igrišča. Njegova premiera v »premier league« se je končala v 65. minuti, ko ga je zamenjal William Osula. »To je bil sanjski ognjeni krst – bolje se ne bi moglo razplesti,« je za Sky Sports dejal Woltemade. »Zmagali smo, jaz sem zadel in igrali smo dobro. To je bilo zelo pomembno.« Kot je priznal, po golu sploh ni vedel, kako naj se veseli: »Bil sem preprosto srečen.«

Howe ni skoparil s pohvalami na Nickov račun

Trener Eddie Howe je bil z nastopom novega napadalca več kot zadovoljen: »Ima odličen značaj, v konici napada je zelo spreten in inteligenten. Veliko zadetkov lahko doseže tudi z glavo. To zmago smo nujno potrebovali.«

Woltemade je šele konec avgusta za približno 90 milijonov evrov iz Stuttgarta prestopil v Newcastle, z vodstvom kluba, v katerem so si sprva želeli slovenskega napadalca Benjamina Šeška, pa je podpisal pogodbo do leta 2031. Po podatkih Opte je postal šele tretji nemški nogometaš po Jürgnu Klinsmannu in Ilkayu Gündoganu, ki je že ob prvem nastopu v angleškem prvenstvu zatresel mrežo.