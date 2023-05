Sanjski štart slovenskih nogometašev: na Madžarskem zmleli Srbe

Slovenska kadetska nogometna reprezentanca (do 17 let) je imenitno odprla nastop na letošnjem evropskem prvenstvu na Madžarskem. Potem ko je na treh evropskih prvenstvih iztržila le točko na devetih tekmah (0-1-8), je v prvi tekmi EP 2023 zanesljivo premagala srbske vrstnike s 4:2. Izbranci selektorja Miša Brečka so vodili že s 4:0, potem ko so zadeli gole David Pejičić (4.), Luka Topalović (10.), Aldin Jakupović (34.) in Rene Hrvatin (52.). Ob 20. uri se bosta v tej skupini pomerili še Italija in Španija.

Slovenska izbrana vrsta, ki so jo s tribune gledali tudi predsednik NZS Radenko Mijatović, selektor članske ekipe Matjaž Kek in drugi predstavniki krovne nogometne hiše, je odlično odigrala prvi polčas, v katerem je zabila tri gole. Mišo Brečko je postavil v začetno enajsterico naslednja imena: vratar Trivunčević, pred njim Tomšič, Obrić, Golić, Kerin, Pejičić, Veber, Hrvatin, Topalović, Bendra in Jakupović. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v Budimpešti 21. maja ob 16.30 proti Španiji, 24. maja (17.00) pa jo v Telkiju čaka Italija.

Na Madžarskem igra 16 reprezentanc. V skupini A so Madžarska, Irska, Poljska in Wales, v skupini C Portugalska, Francija, Škotska in Nemčija, v D pa Hrvaška, Nizozemska, Švica in Anglija. Naslov branijo Francozi, ki so lani v finalu premagali Nizozemce. Pet najboljših držav z EP se bo uvrstilo na SP do 17 let. Finale bo 2. junija.