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Nogomet

Sanjski večer Lionela Messija

Argentinski nogometni as je prispeval levji delež k visoki zmagi Interja iz Miamija v MLS.
Lionel Messi je zabil kar štiri gole. FOTO: Carmen Mandato/AFP
Galerija
Lionel Messi je zabil kar štiri gole. FOTO: Carmen Mandato/AFP
M. Š., STA
30. 8. 2026 | 10:38
1:44
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Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je ohranil vrhunsko formo s svetovnega prvenstva. Ponoči je na tekmi v MLS ob visoki zmagi Inter Miamija nad Montrealom s 7:1 dosegel kar štiri gole, s skupno 18 zadetki pa je spet na vrhu lestvice strelcev.

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Če ga bo že kdo prehitel, bi si želel, da bi bil to Messi

Messi je dvakrat zadel v polno iz igre, svoje veliko mojstrstvo pa je dokazal tudi pri dveh golih s prostih strelov. Za povrh se je argentinski as enkrat vpisal tudi med podajalce, ko je zabil Urugvajec Luis Suarez. Nogometaši Interja, ki so se veselili prve zmage po petih tekmah, v MLS še nikoli niso dosegli sedmih zadetkov na eni tekmi.

»V teh trenutkih moramo uživati. Je človek, igralec, ki piše zgodovino nogometa,« je o Messiju dejal njegov soigralec Casemiro. V vzhodni konferenci je Inter zdaj na drugem mestu za Nashvillom. Dejavna sta bila tudi oba Slovenca v ligi. David Brekalo je z Orlandom iztržil neodločen izid 3:3 na gostovanju pri Minnesoti United, Austin Žana Kolmaniča, ki je vstopil v igro v 63. minuti, pa je z 2:1 ugnal Portland. Orlando je trenutno na osmem mestu vzhodne konference, Austin je na zahodu na 12. mestu.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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