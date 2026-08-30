Sanjski večer Lionela Messija

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je ohranil vrhunsko formo s svetovnega prvenstva. Ponoči je na tekmi v MLS ob visoki zmagi Inter Miamija nad Montrealom s 7:1 dosegel kar štiri gole, s skupno 18 zadetki pa je spet na vrhu lestvice strelcev.

Messi je dvakrat zadel v polno iz igre, svoje veliko mojstrstvo pa je dokazal tudi pri dveh golih s prostih strelov. Za povrh se je argentinski as enkrat vpisal tudi med podajalce, ko je zabil Urugvajec Luis Suarez. Nogometaši Interja, ki so se veselili prve zmage po petih tekmah, v MLS še nikoli niso dosegli sedmih zadetkov na eni tekmi.

»V teh trenutkih moramo uživati. Je človek, igralec, ki piše zgodovino nogometa,« je o Messiju dejal njegov soigralec Casemiro. V vzhodni konferenci je Inter zdaj na drugem mestu za Nashvillom. Dejavna sta bila tudi oba Slovenca v ligi. David Brekalo je z Orlandom iztržil neodločen izid 3:3 na gostovanju pri Minnesoti United, Austin Žana Kolmaniča, ki je vstopil v igro v 63. minuti, pa je z 2:1 ugnal Portland. Orlando je trenutno na osmem mestu vzhodne konference, Austin je na zahodu na 12. mestu.