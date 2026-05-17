Kakšna je cena zasebnosti? Fox bi zanjo odštel 50.000 dolarjev

Nogometno svetovno prvenstvo v Afriki, deloma Aziji in še posebej v Južni Ameriki ter na stari celini ne potrebuje medijskih trikov, ki bi spodbudili evforijo. Težko pričakovani mundial po za skoraj 40 dni pred televizijske zaslone prikoval gledalce po vsem svetu, nekoliko drugače je v državi, ki bo gostila največje število tekem. Združene države Amerike želijo evforijo po vzoru marčne norosti iz študentske košarke, televizijska mreža Fox Sports pa izbrancu ponuja 50.000 dolarjev za ogled vseh 104 tekem prvenstva v živo. Ponudba pa skriva tudi pasti.

Do začetka mundiala je manj kot mesec dni, vročica v ZDA pa ne narašča tako, kot bi si prireditelji želeli. Hotelirji tarnajo nad zanimanjem gostov, ki precej zaostaja za pričakovanji, astronomske cene vstopnic so razburile številne goste iz tujine, prireditelje skrbi tudi za pravo turnirsko vzdušje, kot je denimo vladalo širom Nemčije med eurom 2024. Reševanja težave so se lotili po ameriško, s spektaklom za vsako ceno.

»Ponujamo priložnost vsem ljubiteljem nogometa, kot je še ni bilo. Če uživate v nogometu, ustvarjanju vsebin in še bolj kot šport cenite vročico, ki nastane ob velikih dogodkih, potem ste pravi naslov za to ponudbo,« so zapisali pri TV mreži Fox Sports, ko so objavili zanimivo ponudbo. Za 50.000 dolarjev iščejo kandidata, ki bo v stekleni kocki na trgu Times Square v New Yorku vseh 39 dni v živo gledal nogometne tekme in ob tem ustvarjal viralne vsebine za družbena omrežja.

Times Square v New Yorku je pravo mravljišče, gledalec bo za 50 tisočakov prodal svojo zasebnost. Foto Jeenah Moon/Reuters

Od kandidata pričakujejo tudi, da bo vzpostavil odnos in interakcijo z mimoidočimi na največjem mravljišču v velikem jabolku, ob tem pa bodo za dodatni šov skrbeli tudi dostavljalci pice, nekdanji igralci nogometa in zvezdniki drugih športov, ki se bodo občasno oglasili v akvariju, namenjenemu gledanju nogometa.

Madonna, Shakira in BTS

»Svetovno prvenstvo je veliko več kot le nogomet, navdušuje tudi ljudi, ki sicer ne spremljajo športa in ta segment gledalcev želimo nagovoriti,« pojasnjuje direktor marketinga pri Foxu Robert Gottlieb. Bogata denarna nagrada za gledanje nogometa se sliši mikavno, a »dela« ne bo manjkalo. V skupinskem delu bo izbranec na kavču znotraj steklene kocke preživel dolge ure in si ogledal tri do štiri tekme vsak dan, medtem ko si bodo mimoidoči ogledovali njega. Z vsebino na družbenih omrežjih želijo spodbuditi k ogledu še več gledalcev, v ta namen bo finalna tekma prva s pravim glasbenim šovom ob polčasu.

Nastopili bodo tudi Madonna, Shakira in BTS, nogometašem se obeta prava predstavitev v slogu košarkarskih tekem ali dvobojev boksa, ko bodo pritekli na igrišče, premori med polčasom utegnejo biti nekoliko daljši. V nasprotju z armado gledalcev po svetu, ki želijo uživati v najboljšem, kar ima nogomet ponuditi, se prvenstvo še pred začetkom spreminja v pravi ameriški spektakel.