Sanjsko sezono Katalonec začinil po italijansko gurmansko

Nogometaši Manchester Cityja so po trojni kroni v minuli sezoni (prvenstvo in pokal v Angliji, liga prvakov) po sklepnem dejanju elitnega starocelinskega klubskega tekmovanja v Istanbulu divje popivali kar štiri dni. Alkohol bi zagotovo v potokih tekel še naprej, če igralcev ne bi »presekale« reprezentančne obveznosti. Tudi racionalni in vedno v svojih neštetih umskih kombinacijah zamišljeni trener Pep Guardiola se je moral po vseh pritiskih med sezono in še posebej v njenem finišu sprostiti po trojčku lovorik. Za to je izbral Italijo, za konec tedna je potoval med Milanom in Brescio, v slednji ima številne prijatelje, ki si jih je pridobil, ko je v sezoni 2001/02 in v letu 2003 igral v tamkajšnjem italijanskem klubu. Njegove barve je branil v zlatih časih, ko sta bila v moštvu tudi znamenita Roberto Baggio in Luca Toni, tokrat je z znanci za mizo obujal spomine ob dobri jedači in pijači. Zdaj za Brescio niso zlati časi, izpadla je v tretjo italijansko ligo, a Guardiola vsak konec tedna tudi v Angliji preveri, kako so igrale priljubljene »lastovke«. Kaj vse slastnega za pojesti in dobrega za pognati po grlu pa si je tokrat privoščil na Apeninskem polotoku?