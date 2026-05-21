Sara Agrež podpisala za slavni Liverpool

Osrednja branilka se bo rdečim uradno pridružila 1. julija po dvoinpolletnem obdobju pri Kölnu.
Galerija
Peter Zalokar
21. 5. 2026 | 14:52
21. 5. 2026 | 15:05
1:32
A+A-

Odlična novica iz Anglije. Ženski nogometni klub Liverpool FC se je dogovoril za prihod slovenske reprezentančne branilke Sare Agrež po izteku njene pogodbe s Kölnom.

Osrednja branilka se bo Reds uradno pridružila 1. julija po dvoinpolletnem obdobju pri klubu iz ženske bundeslige. Petindvajsetletna levonoga igralka je prvi nastop za člansko reprezentanco zabeležila junija 2019 in je doslej zbrala 57 nastopov.

V Nemčiji igra od maja 2019, ko je iz ŽNK Mura prestopila k Turbine Potsdam. Dve leti pozneje je podpisala za Wolfsburg, januarja 2024 pa se je preselila v Köln. V sezoni 2025/26 je začela v prvi postavi na 23 od Kölnovih 26 ligaških tekem, je zapisal sloviti angleški klub.

Sara Agrež (levo) je standardna slovenska reprezentantka. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Ženska ekipa Liverpoola sicer še zdaleč ni tako uspešna kot moška, v tej sezoni je zasedla šele 11. mesto med 12 ekipami v angleški super ligi. Ima dva naslova angleških prvakinj, iz let 2013 in 2014.

