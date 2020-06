Sarajevo prvak BiH

Ljubljana - Tekmovalna komisija nogometne zveze Bosne in Hercegovine je predlagala, da se uradno konča premier liga. To odločitev mora potrditi še izvršni odbor krovne nogometne organizacije, glede na stališče klubov in nekaterih ministrstev pa je to le formalnost.



Prvak BiH je Sarajevo, iz najmočnejšega ligaškega tekmovanja sta se poslovila Čelik iz Zenice in Zvijezda iz Ugljevika.

Nogometna sezona v BiH je bila po izbruhu pandemije novega koronavirusa prekinjena sredi marca, po mnenju tamkajšnjih ministrstev za zdravje ter za družino, mladino in šport pa niso izpolnjene zahteve za nadaljevanje tekmovanja.



V BiH je bilo do prekinitve odigranih 22 kol, vodilni Sarajevo pa je zbral 45 točk. Poleg Sarajeva bosta v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni nastopala še drugouvrščeni Željezničar in tretjeuvrščeni Zrinjski Mostar.



Odpovedano je tudi pokalno tekmovanje, pred prekinitvijo so se v polfinale uvrstili Željezničar, Zrinjski, GOŠK in Široki Brijeg.