Sassuolo zadal Juventusu prvi poraz v sezoni

Nogometaši Juventusa so v 5. kolu italijanske lige doživeli prvi poraz in zamudili priložnost za skok na vrh lestvice. V gosteh pri Sassuolu so izgubili z 2:4. Pred tem je Milan z 1:0 ugnal Verono.

Sassuolo je prvi polčas dobil z 2:1, potem ko sta zadela Armand Lauriente in Domenico Berardi, Juventus pa je prišel do zadetka po zaslugi avtogola Matiasa Viñe.

V drugem polčasu je najprej Federico Chiesa izid poravnal na 2:2 v 78. minuti, a že štiri minute zatem je domača zasedba znova vodila po golu Andree Pinamontija. Vse upe Torinčanov je končal precej smešen avtogol Federica Gattija v 95. minuti.

Ta je namreč v lastno prazno mrežo poslal žogo po podaji vratarja Woyciecha Szczęsnyja, ki je ostal precej zunaj svojih vrat po izvedbi prostega strela. Poljak je sicer slabo posredoval že prvi prvem golu gostiteljev.

Milan pa je proti Veroni prišel do zmage po tem, ko je po podaji Olivierja Girouda zadel Rafael Leao že v osmi minuti.