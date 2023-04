Savdijci bi odšteli za Lionela Messija pravo bogastvo

Vse bolj jasno je, da se je ljubezen med Lionelom Messijem in Paris Saint-Germainom ohladila do točke, ko se ne bo mogla več ogreti. Zato se iz dneva v dan krepijo govorice, da bo 35-letni argentinski nogometni zvezdnik končal bogato kariero pri Barceloni, pri kateri je odraščal in igral do leta 2021. Zelo pa si ga želi videti v svojih vrstah tudi prvak Savdske Arabije in ponuja neverjeten znesek.

Al Hilal, ki se je na letošnjem klubskem svetovnem prvenstvu uvrstil v finale in izgubil z madridskim Realom s 3:5, je septembra lani poskušal privabiti Cristiana Ronalda za 242 milijonov evrov za dve leti, a se je Portugalec raje odločil za njegovega tekmeca Al Nassr. Zdaj je vrgel trnek proti Messiju in ponuja mu kar 400 milijonov evrov na sezono, torej 12-krat več, kot zasluži v Parizu, kjer mu bo pogodba potekla junija letos.

Klub iz Riada ima seveda večplastno računico, sloviti nogometaš bi postal tudi nekakšen neuradni ambasador za turizem v Savdski Arabiji.