Savdska Arabija bi za SP 2034 gradila stadion 350 metrov nad tlemi

Savdska Arabija bo leta 2034 gostila svetovno prvenstvo v nogometu. Čeprav do uvodne tekme manjka še devet let, bodoča gostiteljica že predstavlja grandiozen načrt za izgradnjo stadiona v zraku, s katerim želi prekositi vse prejšnje mundiale.

Projekta se bo Savdska Arabija lotila v sklopu izgradnje gospodarskega, industrijskega in poslovnega območja Neom – to naj bi se razpostiralo na 26,500 tisoč kvadratnih kilometrih –, kjer bo glavno vlogo nosilo futuristično mesto The Line. Prav v tem naj bi stal načrtovani stadion, ki bo menda zgrajen 350 metrov nad zemljo in bo lahko sprejel 43 tisoč gledalcev. Po napovedih organizatorjev naj bi v celoti obratoval s pomočjo sončne in vetrne energije.

Projekt bi kljub morebitnemu obratovanju na čisto energijo s seboj prinesel miriade ekoloških in logističnih težav, a so Arabci pred tremi leti dokazali, da se da tudi takšne ovire preskočiti. S pomanjkanjem primerne nogometne infrastrukture so se namreč soočili že v Katarju. Izmed osmih stadionov, na katerih so bile leta 2022 odigrane tekme svetovnega prvenstva, je bilo sedem zgrajenih na novo, cena njihove izgradnje pa je presegla 5,5 milijarde evrov.

Tudi Savdska Arabija ima pred začetkom svetovnega prvenstva namen zgraditi vsega skupaj 15 prizorišč. Po poročanju arabskih medijev bo v središču projekta stadion King Salman International, ki bo postavljen v Riadu. To bo tudi največji državni stadion, saj bo lahko sprejel 92,760 gledalcev.