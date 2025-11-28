Savdski princ: Le Cristiano Ronaldo si zasluži plačo, drugi so preplačani

Ob poplavi lepih besed o portugalskem nogometnem zvezdniku Cristianu Ronaldu je močno odmevala ocena nekdanjega savdskega ministra za šport princa Abdullaha bin Mosada. Brez pomislekov je rekel, da le Ronaldo upravičuje svojo ogromno plačo, vsi drugi tuji zvezdniki pa so preplačani. »Plačo si zasluži zaradi globalne prepoznavnosti, ki jo prinaša v ligo in državo. Nihče drug ni tega storil za ligo,« je povedal v televizijskem programu za Al-Arabbiya eden od najvplivnejših mož za ustanovitev "Saudi Pro League". »Tudi Neymar je prispeval k prepoznavnosti, toda sloves, ki ga prinaša Ronaldo, je brez primere,« je še dodal.

Brez primere je tudi Ronaldov zaslužek pri Al-Nassr. Potem ko je Ronaldo izpolnil 30-mesečno pogodbo, ki mu je navrgla približno 200 milijonov evrov, je sklenil novo dveletno, s katero bo ohranil status najbolj plačanega športnika na svetu. Tedenska plača naj bi znašala 3,5 milijona evrov oziroma 182 milijonov evrov na leto in 364 milijonov evrov za dve leti.