Še en švedski Balkanec omrežil Juventus

Ljubljana

Red Bull ima krila

Za igralce avstrijskega prvaka Salzburga, ki je osrednji klub iz odlične nogometne družine pod okriljem Red Bull, je največ zanimanja, toda na vrhu seznama najbolj zaželenih nogometašev je Nemec iz nemške podružnice rdečega bika Leipziga Timo Werner. Z 18 goli drugi strelec bundeslige, za gol zaostaja za Robertom Lewandowskim, in klub nima težav s snubci, kot kaže tudi ne z želeno iztržkom. Triindvajsetletni napadalec bi lahko bil novi član skupine nogometašev z odškodnino 100 milijonov €.

Timo Werner bi utegnil biti naslednji nogometaš v skupini igralcev z odškodnino najmanj 100 milijonov evrov. FOTO: Reuters

Trener Tottenhama Jose Mourinho je dejal, da ima s Cristianom Eriksenom odkrite odnose in da že ve, kje bo nadaljeval kariero. FOTO: Reuters

- S podpisom pogodbe z 19-letnim švedskim reprezentantom makedonskega roduje Juventus odprl januarski prestopni rok v najmočnejših ligah. Mladi zvezni igralec Parme, kjer igra kot posojeni igralec Atalante, bo k torinskemu moštvu prestopil šele po koncu sezone, a je Stara dama pohitela pred morebitnimi drugimi kupci. Prvenstvenemu tekmecu iz Bergama je plačala 35 milijonov evrov odškodnine.V Angliji, Španiji, Nemčiji, Italiji in Franciji se obeta nekaj vznemirljivih prestopov in sklepanj pogodb za naslednje sezone. V ospredju so zvezdniški nogometaši, ki so na stranskih tirih ali brez odškodnin ter najbolj nadarjeni, za katere bi se utegnili zneski dvigniti v višave.Zadnje decembrske dni je bilo konec neznank o tem, kje bo nadgradil svoj talent 19-letni norveški stroj za gole. Namesto Juventusa ali Manchester Uniteda je izjemnega strelca ujela dortmundska Borussia. Zanimivo je, da je njegov zastopnik najbolj osovraženi agent, zaradi katerega se je Manchester United odrekel Hålandu. Salzburg bo za Norvežana prejel 20 milijonov €, z bonusi do 30 milijonov €, celotni prestop pa bo nemškega velikana stal preko 80 milijonov €, saj je med drugim moral plačati tudi »nagrado« za Erlingovega očeta. Pri Borussii bo Erling do leta 2024 prejemal 8 milijonov € letne plače.Španecodšteva dneve v Dortmundu. Nemški klub upa, da bo zanj prejel 40 milijonov €.Pri Tottenhamu se počasi poslavljajo od poletja prostega danskega dirigenta. Največji kandidat za njegov prihod je Manchester United, želijo ga tudi pri Interju, Juventusu, PSG, Real Madridu. Vrednost prestopa ocenjujejo na 90 milijonov €.Od januarskega izplena si veliko obetajo tudi pri zagrebškem Dinamu. Osrednja tarča je Katalonec, najboljši strelec evropskih prvakov do 21 let. Hrvaški klub dragocenega zveznega igralca ne namerava prodati za manj kot 35 milijonov €.Pri Barceloni sta tarči Čilenec, ki ga želi Inter, in Portugalec. Varovanec rojaka in najvplivnejšega menedžerja na svetubi lahko prestopil k Manchester Unitedu. Barcelona zahteva 50 milijonov €.Pri madridskem Realu bodo manj kupovali, več pa prodajali. Kaže, da bodo naposled našli kupca za, ki ga pri Evertonu želi trener. Cena za Kolumbijca je 40 milijonov €.