Še en udarec za Atalanto

Ljubljana - Italijanski nogometni klub Atalanta bo moral v četrtfinalu lige prvakov igrati brez prvega vratarja Pierluigija Gollinija, so sporočili iz kluba. Petindvajsetletni čuvaj mreže ima po novih pregledih z magnetno resonanco strgane kolenske vezi, zaradi česar bo dlje časa odsoten z zelenic.



Gollini je bil v minuli sezoni italijanskega prvenstva eden najboljših vratarjev, v ligi prvakov pa je odigral sedem tekem in pomagal moštvu do zgodovinskega prvega nastopa v četrtfinalu lige prvakov.



Atalanta je v zadnjih tednih doživela še drugi kadrovski udarec, potem ko proti Paris Saint-Germainu zaradi osebnih razlogov ne bo igral niti slovenski reprezentant Josip Iličić.



Obračun Atalante in PSG bo na sporedu 12. avgusta.