Še ena prestižna nagrada za Benjamina Šeška

V elitni angleški ligi vsak mesec najboljšega nogometaša izberejo tudi navijači. V spletnem glasovanju je Benjamin Šeško prejel največ glasov in tako postal igralec meseca februarja po izboru navijačev (PFA Fans). To nagrado je 22-letnik prejel prvič.

Šeško si je zaupanje navijačev priigral z odličnim februarjem, na zadnjih devetih tekmah je zbral sedem golov, v februarju je štirikrat vstopil s klopi in trikrat zadel. Tekme je odločal po tekočem traku (proti Fulhamu, West Hamu in Evertonu), šele pred tednom dni je ob porazu Manchester Uniteda proti Newcastlu ostal brez doseženega gola.

Z dobrimi igrami si je priigral zaupanje trenerja Michaela Carricka, slovenski napadalec je tudi v ožjem izboru za najboljšega igralca meseca februarja po izboru premier league. Zmagovalec bo znan v petek.