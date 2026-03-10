  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Še ena prestižna nagrada za Benjamina Šeška

Slovenski napadalec iz vrst Manchester Uniteda Benjamin Šeško je postal igralec meseca februarja po izboru navdušencev nad angleško ligo.
Benjamin Šeško je bil junak Uniteda v februarju. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Galerija
Benjamin Šeško je bil junak Uniteda v februarju. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
N. Gr.
10. 3. 2026 | 21:30
10. 3. 2026 | 22:28
1:17
A+A-

V elitni angleški ligi vsak mesec najboljšega nogometaša izberejo tudi navijači. V spletnem glasovanju je Benjamin Šeško prejel največ glasov in tako postal igralec meseca februarja po izboru navijačev (PFA Fans). To nagrado je 22-letnik prejel prvič.

image_alt
Ne Šeško, trenutno najbolje zabijata Šporar in Vipotnik

Šeško si je zaupanje navijačev priigral z odličnim februarjem, na zadnjih devetih tekmah je zbral sedem golov, v februarju je štirikrat vstopil s klopi in trikrat zadel. Tekme je odločal po tekočem traku (proti Fulhamu, West Hamu in Evertonu), šele pred tednom dni je ob porazu Manchester Uniteda proti Newcastlu ostal brez doseženega gola.

Z dobrimi igrami si je priigral zaupanje trenerja Michaela Carricka, slovenski napadalec je tudi v ožjem izboru za najboljšega igralca meseca februarja po izboru premier league. Zmagovalec bo znan v petek.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Swansea

Ne Šeško, trenutno najbolje zabijata Šporar in Vipotnik

V Evropi sta danes blestela dva slovenska napadalca, ki se borita za mesto v udarni enajsterici naše reprezentance. Benjamin Šeško ta konec tedna prost.
7. 3. 2026 | 19:12
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Aleš Čeh

Legendarni reprezentant: Premorem dovolj znanja in energije za pravi izziv

Aleš Čeh je eden najvidnejših članov slovenske nogometne reprezentance, ki je igrala na EP 2000 in SP 2002. Z njim smo se pogovarjali v podkastu VAR.
Gorazd Nejedly, Jernej Suhadolnik 5. 3. 2026 | 19:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Šeškov trener razočaran, a se zaveda širše slike

Manchester United je na gostovanju v Newcastlu izgubil prvo tekmo, potem ko je vodenje kluba prevzel Michael Carrick.
Tim Erman 5. 3. 2026 | 09:47
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Anglija

Šeško nemočen, Carrick doživel prvi poraz

V osrednjem derbiju angleške premier league je Newcastle kljub igralcu manj premagal Manchester United. Arsenal izkoristil spodrsljaj Cityja.
4. 3. 2026 | 23:18
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vse za dobro formo

Zakaj si je dal Šeško dodatno zastekliti okna?

Danes zvečer (21.15) Manchester United čaka gostovanje pri Newcastlu, kateremu je poleti speljal Benjamina Šeška.
Peter Zalokar 4. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Drobtinice za Slovenca

Narobe svet pri Leedsu, Jaka Bijol naj bi zabijal rešilne gole

V 28. kolu angleškega nogometnega prvenstva je Leeds doma izgubil proti Sunderlandu, slovenski reprezentant je v igro vstopil v 84. minuti.
4. 3. 2026 | 08:15
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenski trener prav za rojstni dan izvedel slabo novico

Niko Kytösaho in Antti Aalto sta s 3. mestom na včerajšnji superekipni preizkušnji v Lahtiju poskrbela za prve finske stopničke v svetovnem pokalu po letu 2014.
Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 11:56
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Grožnje Kijevu ne le z vzhoda

Tudi v madžarski opoziciji zahtevajo od Bruslja, naj se odzove na vojaške grožnje Zelenskega.
Boris Čibej 9. 3. 2026 | 17:12
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Razlika med Gibanjem Svoboda in SDS je skoraj skopnela

Barometer: Če upoštevamo le opredeljene, bi jutri parlamentarni prag prestopilo šest strank. Skok Gibanja Svoboda in Levice z Vesno.
Barbara Hočevar 9. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prevc po naključnem srečanju v savni: Očitno sem uročil uspeh Fincev

Slovenski skakalni as Domen Prevc se je v Lahtiju izkazal tudi kot napovedovalec. Igor Medved kot trener ne bo več vodil Suomijev.
Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 20:57
Preberite več
Benjamin Šeško premier league nogomet Manchester United nagrada

