Še eno veliko priznanje za Slavka Vinčića, najboljši tudi za Italijane

Slavko Vinčić je očitno res v velikem slogu postavil piko na i odlične sezone. Potem ko ga je za najboljšega sodnika 23. mundiala razglasil Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) je prejel še nagrado Giulio Campanati, ki jo Italijani podeljujejo najboljšemu sodniku svetovnega prvenstva. Priznanje nosi ime po nekdanjem italijanskem mednarodnem sodniku in predsedniku italijanske sodniške organizacije Giuliju Campanatiju.

O dobitniku je odločala strokovna žirija, sestavljena iz nogometnih funkcionarjev, nekdanjih mednarodnih sodnikov in športnih novinarjev. Posebnost letošnjega izbora je bila tudi vključitev več kot 500 članov sodniške sekcije iz Milana, katerih skupno glasovanje je predstavljalo glas predsednika sekcije Jacopa Ceccarellija. Člani so prek spletnega glasovanja izbrali tri sodnike, ki so po njihovem mnenju najbolj zaznamovali svetovno prvenstvo, njihov izbor pa se je v celoti ujemal z odločitvijo strokovne žirije.

Mariborčan je na svetovnem prvenstvu sodil dve tekmi skupinskega dela, tekmo šestnajstine finala med Mehiko in Ekvadorjem ter veliki finale med Španijo in Argentino.

Sedeminštiridesetletni Vinčić je že pred tem sodil tudi finale evropske lige leta 2022 med Eintrachtom Frankfurtom in Glasgow Rangers ter finale lige prvakov leta 2024 med Borussio Dortmund in Realom Madridom.

Nagrada Giulio Campanati je bila ustanovljena ob svetovnem prvenstvu leta 2014 v spomin na Giulia Campanatija, enega najvplivnejših italijanskih nogometnih sodnikov in funkcionarjev. Campanati je italijansko sodniško organizacijo vodil med letoma 1972 in 1990, več kot dve desetletji pa je deloval tudi v Evropski nogometni zvezi (Uefa). Umrl je oktobra 2011.

Nagrado Giulio Campanati podeljujejo od svetovnega prvenstva leta 2014. Med dosedanjimi prejemniki so Italijana Nicola Rizzoli in Daniele Orsato, Argentinec Néstor Pitana, Nizozemec Björn Kuipers ter Francoz François Letexier.

Vinčić bo priznanje uradno prejel med sezono 2026/27, predvidoma ob tekmi med Italijo in Francijo 12. novembra na stadionu San Siro.