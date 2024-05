Še junak dveh finalov težko pojasni, zakaj Real Madrid zmaguje v ligi prvakov

Petkratni zmagovalec lige prvakov v dresu madridskega Reala Gareth Bale tudi 17 mesecev po koncu igralske kariere ostaja zvest belemu moštvu iz španske prestolnice. Valižan je v pogovoru za angleški dnevnik Guardian priznal, da bo jutri na zadnjem dejanju evropske klubske sezone v Londonu na Wembleyju proti dortmundski Borussii držal pesti za klub, za katerega je liga prvakov (LP) najbolj priljubljeno tekmovanje.

»Težko bi pojasnil, čeprav sem bil dolgo bil v Madridu. Očitno je, da LP veliko pomeni navijačem in klubu. Je tekmovanje, ki je vredno več, kot ostala. Vsako leto je osredotočen na LP. Dejstvo je, da tudi takrat, ko se zdi, da je na kolenih, najde način, da se vrne in zmaga. To je ta avra, ki jo klub nosi, in tekmeci igrajo proti njej, ne proti klubu,« je razmišljal 34-letni Valižan o tem, zakaj se Real tako odlično znajde v najmočnejšem klubskem tekmovanju. Realu je v obdobju, ko je bil njegov član, tako rekoč priigral dve lovoriki, po zmagah proti Atleticu in Liverpoolu. V tekmi bo užival.

»Lepo bo, ker bom dvoboj spremljal brez pritiskov in pričakovanj. Nekaj, česar nisem bil vajen,« je povedal in z odgovarjanjem v prvi osebi množine dal vedeti, da je še vedno zelo povezan z Realom.

»Spremljam izide, obožujem moštvo, in sem Realov navijač, kot v mladosti. Pričakujem, da bo dvignil pokal. Igralci se znajo kosati s pritiskom, vedo, kaj lahko pričakujejo, kar je velika prednost,« je potegnil črto po najbolj znani golfist med nogometaši.