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Nogomet

Macron vstopil v boj za vrh Fife, Infantino doživel nov pravni udarec

Francoski predsednik naj bi Arsena Wengerja osebno nagovoril h kandidaturi, Uefa pa lahko po odločitvi sodišča nadaljuje zbiranje dokazov v ZDA.
Emmanuel Macron je velik nogometni navdušenec in dolgoletni navijač Marseilla, v mladosti pa je nogomet igral tudi sam. FOTO: Jacques Demarthon/AFP
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Emmanuel Macron je velik nogometni navdušenec in dolgoletni navijač Marseilla, v mladosti pa je nogomet igral tudi sam. FOTO: Jacques Demarthon/AFP
B. P., STA
13. 11. 2026 | 10:09
13. 11. 2026 | 10:14
4:02
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Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je v sporu z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) doživel pravni poraz na ameriškem sodišču, obenem pa se mu obeta vse resnejši boj za položaj na čelu svetovnega nogometa.

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Vse glasnejši so pozivi, naj ga na volitvah izzove nekdanji trener Arsenala Arsene Wenger, ki je zdaj dobil tudi pomembnega podpornika. Britanski časnik The Telegraph poroča, da je francoski predsednik Emmanuel Macron ponudil podporo njegovi morebitni kandidaturi.

Macron naj bi svojega rojaka osebno nagovoril, naj se odloči za kandidaturo, pri drugih svetovnih voditeljih pa naj bi bil pripravljen lobirati za njegovo podporo.

Uefa lahko nadaljuje zbiranje dokazov

Sodišče v New Yorku je medtem zavrnilo zahtevo dveh ameriških družb, povezanih s Fifo, da bi lahko posegli v postopek, v katerem Uefa poskuša pridobiti dokaze o opuščenem načrtu za zasebne naložbe v trženje svetovnega prvenstva.

Uefa želi pridobljeno gradivo uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Infantinu in drugim predstavnikom Fife v Švici.

V središču spora so tudi podjetja ameriškega vlagatelja Joshue Kushnerja, brata Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Okrožna sodnica Jeannette Vargas je v obrazložitvi zapisala, da ameriški družbi, povezani s Fifo, nista izkazali neposrednega in pravno varovanega interesa za sodelovanje v postopku.

Prav tako ni dokazov, da bi bili Fifa ali njeni ameriški družbi stranke morebitnega kazenskega postopka v Švici.

Fifa je po poročanju ameriške tiskovne agencije AP po odločitvi poudarila, da se sodišče ni opredelilo do vsebinske utemeljenosti Uefine zahteve in da ji zato ni treba predložiti nobenih dokumentov. Odločitev pa Uefi omogoča nadaljevanje prizadevanj za pridobitev dokaznega gradiva v ZDA.

Macronova pomoč bi Wengerju lahko tudi škodovala

Sedeminsedemdesetletni Wenger, ki je od leta 2019 pri Fifi zaposlen kot direktor za globalni nogometni razvoj, se o morebitni kandidaturi še ni javno izrekel. Po informacijah dpa in britanskega portala The Athletic naj bi odločitev sprejel še ta teden.

Morebitna Macronova podpora bi mu lahko pomagala pri pridobivanju mednarodne podpore, vendar naj bi prinašala tudi politična tveganja.

Po navedbah vira, ki ga navaja The Telegraph, bi lahko v nekaterih afriških državah naletela na odpor zaradi protifrancoskega razpoloženja, povezanega s kolonialno preteklostjo in sedanjimi odnosi s Francijo. Macronovo vključevanje v morebitno kampanjo bi lahko Wengerju škodovalo zlasti v zahodni Afriki, kjer bodo pomembni glasovi tamkajšnjih nogometnih zvez.

Trenutno še sodelujeta pod isto streho

Wenger je poleti tudi sam kritiziral Infantinove načrte za zasebne naložbe v trženje svetovnega prvenstva. Morebitni spopad med njima bi bil sicer posebej nenavaden, saj trenutno sodelujeta na sedežu Fife v Zürichu.

Infantino, ki je na čelu Fife od leta 2016, se namerava prihodnje leto potegovati za nov mandat. Volitve bodo 18. marca na kongresu zveze v maroškem Rabatu, rok za prijavo kandidatur pa se izteče v sredo, 18. novembra.

Kandidaturo oziroma namero za kandidaturo so doslej poleg Infantina napovedali še nekdanji švicarski nogometaš Ramon Vega in častni predsednik Japonske nogometne zveze Kozo Tashima. Wenger ima za odločitev le še nekaj dni.

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FifaUefaGianni InfantinoArsene WengerEmmanuel Macronšportna politikaVolitve Fifa 2027

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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