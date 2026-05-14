Sprememba na vrhu Reala? Perezu se maje prestol

Florentino Perez je z razpisom predsedniških volitev pri Real Madridu želel predvsem utrditi svoj položaj, a je s tem odprl tudi vprašanje, o katerem se v Madridu zadnja leta skoraj ni resno razpravljalo: ali ima dolgoletni predsednik prvič po dolgem času resnega izzivalca. Dolgoletni prvi mož Reala je namreč na burni novinarski konferenci govoril o pritiskih, medijskih kampanjah in skupinah, ki naj bi želele prevzeti nadzor nad klubom, ob tem pa omenil tudi skrivnostnega moža z »mehiškim naglasom«. Španski mediji so namig hitro povezali z Enriquejem Riquelmejem, 37-letnim poslovnežem in predsednikom skupine Cox Energy.

»Razpisujem volitve, da bodo lahko kandidirali. Naj kandidira ta gospod, ki govori z energetskimi podjetji in ima južnoameriški naglas. Mehiški naglas,« je dejal Perez in s tem v Madridu sprožil novo zgodbo. Riquelme kandidature še ni uradno potrdil, a se njegovo ime že nekaj časa pojavlja kot najbolj oprijemljiva alternativa predsedniku, ki Real vodi z izjemno trdo roko.

Od sončne energije do predsedniških ambicij

Riquelme ni klasičen nogometni obraz. V poslovnem svetu si je ime ustvaril z obnovljivimi viri energije, zaradi česar se ga je prijel vzdevek »kralj sonca«. Njegova skupina Cox Energy ima projekte v Španiji, Latinski Ameriki in na drugih trgih, v Madridu pa je zanimiv predvsem zato, ker naj bi izpolnjeval enega najstrožjih pogojev za kandidaturo: že dve desetletji je socio, torej uradni član Real Madrida z volilno pravico.

Enrique Riquelme, poslovnež iz sveta obnovljivih virov energije, se vse glasneje omenja kot morebitni Perezov protikandidat. FOTO: Enrique Riquelme/instagram

To pri kraljevem klubu ni nepomembna formalnost. Predsedniški kandidat mora biti dolgoletni član kluba, obenem pa mora zagotoviti tudi visoko bančno jamstvo. V tem primeru naj bi šlo za približno 187 milijonov evrov, kar je ena največjih ovir za vsakogar, ki bi želel izzvati Pereza. Riquelme naj bi bil finančno dovolj močan, vprašanje pa je, ali lahko v kratkem času sestavi dovolj prepričljivo ekipo in program.

Riquelme želi drugačen Real

Riquelme se je s kandidaturo spogledoval že v preteklosti, a ni nikoli zares stopil v predsedniško bitko. Tokrat naj bi ga presenetila predvsem hitrost Perezove poteze. V odprtem pismu je zato pozval k bolj mirnemu procesu in zapisal, da si navijači in člani Reala zaslužijo »čas, mirnost in premislek«. S tem je poskušal zgodbo obrniti iz osebnega dvoboja v širše vprašanje prihodnosti kluba.

Njegova glavna ideja je precej jasna: Real bi moral po njegovem delovati bolj profesionalno, manj zaprto in manj odvisno od osebnih krogov moči. »Zdaj ali v prihodnosti želim poskusiti,« je dejal že v enem od prejšnjih nastopov. »Vidim možnost, da uporabim to, kar sem se naučil, in delam z izjemno profesionalnim upravnim odborom, ne s skupino prijateljev.«

Še ostrejši je bil pri vprašanju smeri kluba. »Ali bo klub krenil v drugo smer in maksimalno profesionaliziral svoje upravljanje ali pa bo imel težave. Biti globalen ne pomeni samo hoditi na turneje po ZDA,« je poudaril Riquelme. To je tudi jedro morebitnega spopada: Perez kot simbol največje zmagovalne ere moderne zgodovine Reala proti mlajšemu poslovnežu, ki želi klub predstaviti kot projekt za novo globalno obdobje.

Volitve kot preizkus Perezove moči

Perez je v Realu že dolgo več kot predsednik. Je arhitekt galaktičnih projektov, prenove Bernabeua in politike, v kateri klub pogosto deluje kot podaljšek njegove osebne avtoritete. Prav zato bi bila resna kandidatura proti njemu že sama po sebi dogodek. V zadnjih volilnih ciklih pravega protikandidata skoraj ni imel, strogi pogoji pa so večino morebitnih izzivalcev ustavili še pred startno črto.

Riquelme za zdaj ostaja predvsem možnost, ne še potrjena grožnja. Toda že to, da ga je Perez javno omenil, kaže, da zgodba ni nepomembna. Če bo »kralj sonca« res stopil v boj, Real Madrid ne bo dobil le predsedniških volitev, temveč redko razpravo o tem, kaj naj klub sploh postane po Perezu. To pa je vprašanje, ki si ga na Bernabeuu že dolgo niso zares upali odpreti.