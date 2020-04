FOTO:»Še sem mladosten, žogo udarjam s škarjicami«

»Še sem mladosten, žogo udarjam s škarjicami«

Danes 50 let praznuje Marinko Galić, nekdanji odlični branilec Maribora in slovenske reprezentance. Igral v ligi prvakov, na euru in mundialu.

Zgodovinska prva tekma Slovenije na svetovnih prvenstvih v Južni Koreji proti Španiji je še ena v vrsti nepozabnih v bogati karieri Marinka Galića (levo spodaj). FOTO: Reuters