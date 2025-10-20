Se Slovencem obeta gostovanje v Stožicah? Tekma s Kosovom že razprodana

Slovenska nogometna reprezentanca bo novembra igrala zadnji dve kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu 2026. Doma se bo 15. novembra v Stožicah merila s Kosovom, kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, pa je dvoboj že razprodan.

Za tekmo vlada veliko zanimanje med kosovskimi priseljenci v Sloveniji, ki so razgrabili vstopnice. Obeležja Kosova bodo sicer lahko vidna le na delu tribun, ki je namenjen gostujočim navijačem, drugod bodo prepovedana, kljub temu pa se obeta vroče vzdušje, ki ne bo nujno v prid slovenskim nogometašem.

V skupini vodi Švica z 10 točkami in je zelo blizu prvemu mestu, ki neposredno vodi na turnir v ZDA, Mehiko in Kanado prihodnje leto. Kosovo je pri sedmih točkah in bo v Ljubljani želelo vsaj točko za potrditev drugega mesta in pot v dodatne kvalifikacije. Slovenija za ohranitev upov na drugo mesto nujno potrebuje dve zmagi in pomoč Švice na zadnji tekmi na Kosovu, kjer domačini v tem primeru ne bi smeli zmagati.