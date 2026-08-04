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Nogomet

Še Turki ne verjamejo, da zvezdnik ne bo igral za Galatasaray ali Fenerbahče

Mohamed Salah in Trabzonspor naj bi se dogovorila za dveletno sodelovanje. Letna plača egiptovskega nogometnega asa bi znašla 17 milijono evrov, plus bonusi.
Mohamed Salah je sprožil turško »žajfnico«. FOTO: Nathan Ray Seebeck/Imagn Images Via Reuters
Galerija
Mohamed Salah je sprožil turško »žajfnico«. FOTO: Nathan Ray Seebeck/Imagn Images Via Reuters
G. N.
4. 8. 2026 | 18:41
4. 8. 2026 | 18:42
1:56
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Turški mediji poročajo, da je Trabzonspor dosegel načelni dogovor z egiptovskim zvezdnikom Mohamedom Salahom. Eden od najboljših nogometašev Liverpoola v zgodovini bo podpisal dvoletno pogodbo. Uradne potrditve za zdaj še ni, zato prestop ostaja na ravni medijskih »dobro obveščenih virov«.

Po informacijah novinarja Yağıza Sabuncuoğluja, ki je Salaha pred tremi tedni »prodal« že Bešiktašu, naj bi se klub in igralec že uskladila o vseh podrobnostih za sodelovanje. Pred podpisom pogodbe naj bi ostala le še potrditev ene od pogodbenih določil od kluba, sicer za Galatasarayem, Fenerbahčejem in Bešiktašem četrtim največjim v Turčiji.Po dosedanjih poročilih bi Trabzonspor 34-letnemu krilnemu napadalcu ponudil 17 milijonov evrov letne plače, ob tem pa še dodatne bonuse za uspešnost. Če bodo navedbe držale, bo Salah v dveh sezonah prejel 34 milijonov evrov, pogodba pa naj bi vsebovala tudi določila o trženju njegove podobe in prihodkih od prodaje dresov.

Salah je zadnja leta igral za Liverpool, pred tem pa je nosil drese Basla, Chelseaja, Fiorentine in Rome. V bogati karieri je osvojil številne lovorike, med drugim angleško prvenstvo, ligo prvakov, pokal FA in ligaški pokal, velja pa za enega najboljših krilnih napadalcev svojega rodu.

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Mohamed SalahLiverpoolTurčijaTrabzonspor

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