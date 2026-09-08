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Nogomet

Sedeže v ložah so za zgodovinski večer odstopili najstarejšim navijačem

V Comu se pripravljajo na zgodovinsko gostovanje Leipziga, posebno povabilo so dobili navijači, ki že desetletja dihajo s klubom.
Štadion Giuseppe Sinigaglia leži v čudoviti kulisi jezera Como. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
Galerija
Štadion Giuseppe Sinigaglia leži v čudoviti kulisi jezera Como. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
N. Gr.
8. 9. 2026 | 16:56
8. 9. 2026 | 16:58
2:25
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Nogometaše Coma v četrtek čaka eden največjih večerov v zgodovini kluba. Ob jezeru Como bodo prvič igrali tekmo lige prvakov, na štadion Sinigaglia prihaja Leipzig. Ker skoraj 14.000 sedežev še zdaleč ni dovolj za vse zainteresirane, je vodstvo kluba poskrbelo za lepo gesto: svojim vstopnicam se je odpovedalo v korist najstarejših in najbolj zvestih navijačev.

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Predsednik Mirwan Suwarso je bil razočaran, ko je izvedel, da je brez vstopnic ostalo več dolgoletnih privržencev Coma. Odpovedal se je svojim štirim, njegovemu zgledu pa so sledili še drugi člani vodstva. Skupaj so tako sprostili več kot 40 mest za navijače, ki klub spremljajo že desetletja.

Med povabljenci bo Gerardo Mandressi, med navijači bolj znan kot Il Barba. Možakar v poznih sedemdesetih letih hrani bogato zbirko spominkov Coma, med drugim celo nogavice nekdanjega nogometaša Maria Nicolettija. Zaradi starosti tekem ne obiskuje več tako pogosto kot nekoč, zgodovinskega evropskega večera pa ne bo zamudil.

Tribune so v zadnjih letih pogosto premajhne, Cesc Fabregas je prerodil moštvo in ga povzdignil v kandidata za vrh v serie a Foto Daniele Mascolo/Reuters
Tribune so v zadnjih letih pogosto premajhne, Cesc Fabregas je prerodil moštvo in ga povzdignil v kandidata za vrh v serie a Foto Daniele Mascolo/Reuters

Še starejši je 90-letni Mario Pozzetti, ki živi zunaj mesta in mu bo klub organiziral prevoz na tekmo. Enako velja za 81-letnega Enrica Colomba. Med izbranimi sta tudi 78-letni Bruno Mandaglio, ki se na tekme še vedno vozi s kolesom, in 71-letni Gianni Canova, ki živi dovolj blizu štadiona, da se lahko do njega sprehodi.

Takšne poteze za Como niso novost. Klub je v preteklosti ob zadetkih svoje ekipe v izbranih lokalih navijačem že častil pijačo, celo pivo na Sinigagli je lokalno. Tokrat pa bo gesta imela precej večjo simbolno težo. Nekateri navijači, ki so Como spremljali večji del življenja, bodo po desetletjih čakanja dobili sedež na prvi tekmi svojega kluba v ligi prvakov.

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liga prvakovnavijačiItalijaComoMirwan SuwarsoMario PozzettiGerardo Mandressištadion Sinigaglia

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

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