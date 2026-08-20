Šef premier league si želi predsednika Fife, ki bo združeval

Kritike na račun predsednika Svetovne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina prihajajo z vseh strani. Včeraj je izvršni direktor premier league Richard Masters poudaril, da se mora pojaviti nov kandidat za predsednika krovne organizacije, ki bo združil celinske zveze.

Masters je o predlogu novega kandidata spregovoril dan zatem, ko je dejal, da je Fifa s projektom prodaje deleža v hčerinski družbi zasebnim vlagateljem »pritisnila na gumb za samouničenje«. Prodaja je naletela na upor državnih in celinskih nogometnih zvez, med njimi tudi angleške, ki je umaknila podporo Infantinu. To potezo je podprl tudi Masters, ki je projekt označil za »slabo odločitev«.

Na dogodku pred začetkom nove sezone angleškega prvenstva je tako Masters dejal, da bi morali pri Fifi narediti reformo vodenja. »Mislim, da se mora sedaj pred rokom pojaviti še en kandidat z novo ponudbo, drugačno ponudbo, ki bo, upajmo, združila konfederacije,« je zatrdil direktor najmočnejšega angleškega prvenstva. »In res menim, da bi moral del te ponudbe vključevati reformo, reformo upravljanja.«

Masters je še pojasnil, da bi morali pregledati strukture znotraj Fife in kakšno moč ima predsednik organizacije. Nova sezona prvorazrednega angleškega tekmovanja se bo začela v petek, ko se bo aktualni prvak Arsenal pomeril s povratnikom Coventryjem.