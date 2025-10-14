  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Šele v Stožicah je postalo jasno, kaj je Slovenija zapravila na Kosovu

    Slovenski selektor Matjaž Kek je po remiju s Švico obžaloval neizkoriščene polpriložnosti. Na treh tekmah zapored Slovenija ni dosegla gola.
    Slovenci so se večkrat držali za glavo, priložnosti so druga za drugo splavale po vodi. FOTO: Jure Makovec/AFP
    Galerija
    Slovenci so se večkrat držali za glavo, priložnosti so druga za drugo splavale po vodi. FOTO: Jure Makovec/AFP
    Nejc Grilc
    14. 10. 2025 | 05:00
    3:20
    A+A-

    Mrkega obraza je Matjaž Kek prišel na novinarsko konferenco v Stožicah, rezultat v Stockholmu je pri selektorju pustil veliko grenkobe. »Remi je bil realen rezultat v zelo bojeviti in dinamični tekmi z veliko napakami na obeh straneh. Šele zdaj vidimo, kaj smo zapravili v drugem polčasu na Kosovu, ko smo videli rezultat z druge tekme, je bilo veliko grenkobe,« Kek ni skrival, da je Slovenija zdaj v zahtevnem položaju.

    image_alt
    Šeško ne najde prave frekvence, pot prek Atlantika zdaj zapletena

    S prikazanim v prvih 70 minuta je bil zadovoljen, z izbiro enajsterice prav tako. »Danijel Šturm je odigral odlično tekmo, veliko je pomagal tudi v obrambi in potrošil ogromno moči s tekom. Naša ideja je bila, da izkoristimo hitrost, ker so Švicarji na igrišču stali zelo visoko, a reakcija v drugem polčasu po menjavah ni bila tako dobra kot na Kosovu. Padli smo v igri, znova se vidi, da imamo težave z drugo tekmo v treh dneh, ker igralci iz klubov tega ritma niso vajeni,« je ocenil 64-letni Kek.

    Selektor Matjaž Kek razmišlja le o naslednji tekmi s Kosovom. Foto Leon Vidic
    Selektor Matjaž Kek razmišlja le o naslednji tekmi s Kosovom. Foto Leon Vidic

    Od težav v napadu ni bežal, tri tekme zapored Slovenija ni zadela, zdaj je pri le devetih golih na zadnjih 12 tekmah. »Imeli smo polpriložnosti, vsaj tri, štiri, ki bi z dobro zadnjo podajo lahko rešile tekmo, a je ta znova zmanjkala. To pogrešam, več odločnosti in krvoločnosti v zadnjih 20 metrih. Podaje so bile premalo natančne, kljub veliki želji, veliko smo pretekli. Če ne daš gola, ne moreš zmagati,« ni ovinkaril prvi mož v slovenski stroki.

    Še enkrat je premešal začetno enajsterico in ponudil priložnost Šturmu, tako kot Nejc Gradišar v Prištini tudi krilni napadalec Celja ni prinesel napadalnega preboja, čeprav je v prvem polčasu poživil igro. »Smo prva ekipa, ki je resno ogrozila Švicarje, tudi drugi niso imeli strela v okvir gola. Če ste pričakovali sedem, osem priložnosti, potem bi moral na tem mestu sedeti nekdo drug. Po evropskem prvenstvu smo zamenjali slog igre, v obrambi smo še vedno zelo kvalitetni, manjka pa igra v napadu, tista zaključna podaja, ki je vedno znova premalo natančna,« Kek deli mnenje nogometne javnosti, ki bi si želela bolj kakovostnih prehodov v protinapade, ki so Slovence krasili na poti proti evropskemu prvenstvu.

    Slovenija tri tekme ni dosegla gola, če ne bi bilo Jana Oblaka, bi ga proti Švicarjem kaj lahko prejela. Foto Borut Živulović/Reuters
    Slovenija tri tekme ni dosegla gola, če ne bi bilo Jana Oblaka, bi ga proti Švicarjem kaj lahko prejela. Foto Borut Živulović/Reuters

    image_alt
    Selektorje imajo na Balkanu raje kot trenerje, Kek v evropskem vrhu

    Kako naprej? »Gledam le na tekmo s Kosovom, računice in razmišljanja o točkah so brezpredmetna, če ne opraviš svoje naloge,« se Kek ni želel spustiti v špekluacije o tem, kako Slovenci še lahko pridejo do drugega mesta. Računica je razmeroma preprosta: Slovenci potrebujejo zmago nad Kosovom in nato še v zadnji tekmi v Stockholmu, ob tem pa Kosovo za konec kvalifikacij ne sme premagati Švice, ki bo varno na prvem mestu v skupini že pogledovala proti SP.

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Slovenija – Švica

    Šeško ne najde prave frekvence, pot prek Atlantika zdaj zapletena

    Nogometašem Slovenije se je v Stožicah ponujala možnost za zmago, na koncu so proti Švicarjem trpeli za remi. Kosovo je z zmago ušlo na +4.
    Nejc Grilc 13. 10. 2025 | 23:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Remi nogometašev, ki jim je srečo zaželel tudi Pogačar, senzacija na Švedskem

    Slovenska reprezentanca je v kvalifikacijah za SP 2026 v Stožicah iztržila neodločen izid s favorizirano izbrano vrsto Švice.
    Miha Šimnovec 13. 10. 2025 | 19:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zelenortski otoki

    Selektor ga je našel na linkedinu, danes sta se uvrstila na svetovno prvenstvo

    Otoška država z nekaj več kot pol milijona prebivalci je z zmago proti Esvatiniju spisala eno najlepših nogometnih zgodb leta.
    13. 10. 2025 | 20:48
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP 2026

    Selektorje imajo na Balkanu raje kot trenerje, Kek v evropskem vrhu

    Med 54 selektorji, ki so začeli evropske kvalifikacije, ima Matjaž Kek peti najdaljši staž. Dragan Stojković odšel, po SP se poslavlja tudi Didier Deschamps.
    Nejc Grilc 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Jubilej

    Čeferin za rojstni dan prejel zanimivo čestitko iz Ugande

    »To je zahvala gospodu, ki se po naših ulicah ni sprehajal zgolj zaradi šova,« so med drugim zapisal v čestitki.
    13. 10. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP 2026

    Hrvaška ima zagotovljeno vozovnico za Ameriko, Dalić: Smo nogometna velesila

    Hrvaška se je z zmago nad Gibraltarjem uvrstila še na sedmo od zadnjih osmih svetovnih prvenstev. Češka si je s spodrsljajem v gosteh nakopala precej težav.
    Luka Škoda 13. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Napoved obvezne božičnice vladi ni izboljšala ocene

    Več kot polovica anketiranih delo izvršilne veje oblasti ocenjuje negativno, pozitivno pa petina. Obe vodilni stranki navzdol.
    Barbara Hočevar 13. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nasilje nad ženskami

    Poslanec Prednik po hudih obtožbah o nasilju odstopa kot poslanec

    Nekdanja predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon je komentirala Prednikov primer in poudarila ničelno toleranco do nasilja.
    13. 10. 2025 | 10:27
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Matjaž KeknogometSlovenijaJan OblakSlovenska nogometna reprezentancanogometna reprezentancaNZSSP 2026kvalifikacije za SP 2026

    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    In spet smo tam: Velesile se pred ključnim srečanjem spopadajo s carinami

    Trgovinska vojna se zaostruje: Kitajska je napovedala nadzor nad izvozom redkih rudnin, ZDA pa odgovarjajo s 100-odstotnimi carinami.
    Bojan Ivanc 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Reforme, Golob in »leva« kritika

    Razliko med »Robertom in Janezom« je z vidika socialnih reform težko prezreti.
    14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Banka Slovenije

    Se bodo pogoji za pridobitev posojil zaostrili?

    Na Banki Slovenije preučujejo morebitno spremembo višine minimalne kreditne sposobnosti posojilojemalcev. Zadnja sprememba pred dobrima dvema letoma.
    Manja Pušnik 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    EHF evropska liga

    Po 15 letih Slovan v Evropi, Zormanovi želijo Tivoli obarvati rdeče

    Rokometaši s Kodeljevega bodo tekmovanje v EHF evropski ligi začeli nocoj (20.45) proti romunski ekipi Baia Mare. Staš Skube: Moramo ohraniti mirne glave.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letuš

    Leta 2023 so imeli nič centimetrov vode, zdaj jim grozi selitev

    Upravno sodišče je zaradi pomanjkljive obrazložitve odpravilo vladni sklep o rušitvi treh objektov na desnem bregu Savinje v Letušu.
    Špela Kuralt 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Banka Slovenije

    Se bodo pogoji za pridobitev posojil zaostrili?

    Na Banki Slovenije preučujejo morebitno spremembo višine minimalne kreditne sposobnosti posojilojemalcev. Zadnja sprememba pred dobrima dvema letoma.
    Manja Pušnik 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    EHF evropska liga

    Po 15 letih Slovan v Evropi, Zormanovi želijo Tivoli obarvati rdeče

    Rokometaši s Kodeljevega bodo tekmovanje v EHF evropski ligi začeli nocoj (20.45) proti romunski ekipi Baia Mare. Staš Skube: Moramo ohraniti mirne glave.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letuš

    Leta 2023 so imeli nič centimetrov vode, zdaj jim grozi selitev

    Upravno sodišče je zaradi pomanjkljive obrazložitve odpravilo vladni sklep o rušitvi treh objektov na desnem bregu Savinje v Letušu.
    Špela Kuralt 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
