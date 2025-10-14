Šele v Stožicah je postalo jasno, kaj je Slovenija zapravila na Kosovu

Mrkega obraza je Matjaž Kek prišel na novinarsko konferenco v Stožicah, rezultat v Stockholmu je pri selektorju pustil veliko grenkobe. »Remi je bil realen rezultat v zelo bojeviti in dinamični tekmi z veliko napakami na obeh straneh. Šele zdaj vidimo, kaj smo zapravili v drugem polčasu na Kosovu, ko smo videli rezultat z druge tekme, je bilo veliko grenkobe,« Kek ni skrival, da je Slovenija zdaj v zahtevnem položaju.

S prikazanim v prvih 70 minuta je bil zadovoljen, z izbiro enajsterice prav tako. »Danijel Šturm je odigral odlično tekmo, veliko je pomagal tudi v obrambi in potrošil ogromno moči s tekom. Naša ideja je bila, da izkoristimo hitrost, ker so Švicarji na igrišču stali zelo visoko, a reakcija v drugem polčasu po menjavah ni bila tako dobra kot na Kosovu. Padli smo v igri, znova se vidi, da imamo težave z drugo tekmo v treh dneh, ker igralci iz klubov tega ritma niso vajeni,« je ocenil 64-letni Kek.

Selektor Matjaž Kek razmišlja le o naslednji tekmi s Kosovom. Foto Leon Vidic

Od težav v napadu ni bežal, tri tekme zapored Slovenija ni zadela, zdaj je pri le devetih golih na zadnjih 12 tekmah. »Imeli smo polpriložnosti, vsaj tri, štiri, ki bi z dobro zadnjo podajo lahko rešile tekmo, a je ta znova zmanjkala. To pogrešam, več odločnosti in krvoločnosti v zadnjih 20 metrih. Podaje so bile premalo natančne, kljub veliki želji, veliko smo pretekli. Če ne daš gola, ne moreš zmagati,« ni ovinkaril prvi mož v slovenski stroki.

Še enkrat je premešal začetno enajsterico in ponudil priložnost Šturmu, tako kot Nejc Gradišar v Prištini tudi krilni napadalec Celja ni prinesel napadalnega preboja, čeprav je v prvem polčasu poživil igro. »Smo prva ekipa, ki je resno ogrozila Švicarje, tudi drugi niso imeli strela v okvir gola. Če ste pričakovali sedem, osem priložnosti, potem bi moral na tem mestu sedeti nekdo drug. Po evropskem prvenstvu smo zamenjali slog igre, v obrambi smo še vedno zelo kvalitetni, manjka pa igra v napadu, tista zaključna podaja, ki je vedno znova premalo natančna,« Kek deli mnenje nogometne javnosti, ki bi si želela bolj kakovostnih prehodov v protinapade, ki so Slovence krasili na poti proti evropskemu prvenstvu.

Slovenija tri tekme ni dosegla gola, če ne bi bilo Jana Oblaka, bi ga proti Švicarjem kaj lahko prejela. Foto Borut Živulović/Reuters

Kako naprej? »Gledam le na tekmo s Kosovom, računice in razmišljanja o točkah so brezpredmetna, če ne opraviš svoje naloge,« se Kek ni želel spustiti v špekluacije o tem, kako Slovenci še lahko pridejo do drugega mesta. Računica je razmeroma preprosta: Slovenci potrebujejo zmago nad Kosovom in nato še v zadnji tekmi v Stockholmu, ob tem pa Kosovo za konec kvalifikacij ne sme premagati Švice, ki bo varno na prvem mestu v skupini že pogledovala proti SP.