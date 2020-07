»Ne potrebujemo tujcev, ki so slabši od naših fantov«

Ljubljana - Domžalčani so v tej sezoni že vajeni tekem z izgubljeno točko ali dvema v zadnjih sekundah. A ena osvojena namesto treh proti Bravu v 33. kolu je vendarle bolje kot nobena: Domžalčanom in njihovemu tretjemu trenerju v razburljivi sezoni, 52-letnemu Dejanu Đuranoviću, pomeni veliko v boju za izognitev dodatnim kvalifikacijam z Gorico.Odšel po kostanj v žerjavico po Rožmanu in RazdrhuNekdaj odlični zvezni igralec ter osvajalec lovorik pri Olimpiji in Mariboru ima na računu po dve zmagi in poraza in neodločen izid. Bolje pozno kot nikoli, velja pregovor za Đuranovića, ki je šele pri 52 letih dočakal priložnost na ...