Selektor ga je našel na linkedinu, danes sta se uvrstila na svetovno prvenstvo

Nogometni svet je bil v priča zgodovinskemu trenutku. Reprezentanca Zelenortskih otokov, majhne arhipelaške države v Atlantskem oceanu, si je z zmago s 3:0 proti Esvatiniju prvič v svoji zgodovini zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu.

Kot poroča BBC Sport Africa, so s tem postali druga najmanjša država, ki ji je uspel ta podvig, takoj za Islandijo, ki je na mundialu nastopila leta 2018.

Novica o uspehu države s komaj 525.000 prebivalci je odjeknila po vsem svetu, za njo pa se skriva izjemna zgodba o vztrajnosti, povezanosti in iskanju talentov po vsem svetu.

Napetost, ki se je sprevrgla v evforijo

Pot do odločilne tekme v Praii, glavnem mestu Zelenortskih otokov, ni bila lahka. »Modri morski psi«, kot je vzdevek reprezentance, so po poročanju BBC Sport Africa svojo prvo priložnost za uvrstitev na prvenstvo zapravili prejšnji teden z remijem 3:3 proti Libiji. Zato je bila tekma proti Esvatiniju odločilna.

Tekma je bila v prvem polčasu, po poročanju časnika The Atlethic, zelo nervozna. Domača ekipa si je ustvarjala priložnosti, a je bilo čutiti pritisk zgodovinskega trenutka.

Vse se je spremenilo v drugem polčasu. Že v 48. minuti je mrežo gostov zatresel Dailon Livramento, le šest minut kasneje pa je na 2:0 povišal Willy Semedo. Piko na i je v sodnikovem dodatku postavil veteran Stopira in na stadionu se je začelo nepopisno slavje.

Zelenortski otoki so si zagotovili prvo mesto v kvalifikacijski skupini D, pred celo takšnim velikanom, kot je Kamerun.

Od bančnega uslužbenca do junaka z LinkedIna

Zgodba o uspehu Zelenortskih otokov je zgodba o njeni diaspori. Ker domača liga ni dovolj močna, reprezentanca temelji na igralcih, ki igrajo po vsem svetu – na Portugalskem, v Turčiji, Bolgariji, na Finskem in celo na Irskem. Eden najbolj zgovornih primerov je zgodba branilca Pica Lopesa, ki jo je v ekskluzivnem intervjuju razkril za Sky Sports.

Lopes, rojen in vzgojen v Dublinu z irsko materjo in zelenortskim očetom, je še leta 2017 igral nogomet polprofesionalno in hkrati delal kot hipotekarni svetovalec v banki.

Njegova pot v reprezentanco se je začela na nenavaden način. Takratni selektor Rui Aguas ga je našel na poslovnem družbenem omrežju linkedin.

»Bil sem zelo paranoičen,« je za Sky Sports povedal Lopes. »Odraščal sem v okolju, kjer je bilo veliko potegavščin, zato sem bil morda preveč previden. A pogoltnil sem svoj ponos in se, na srečo, pravočasno odzval.«

Njegov največji strah ob prihodu v reprezentanco je bil jezik, saj ni govoril ne portugalsko ne kreolsko. A kot pravi, so ga soigralci sprejeli odprtih rok.

»Nogomet je univerzalen jezik,« je dejal. Danes ima 33-letni branilec že 41 nastopov in je eden ključnih članov ekipe. Trenutek, ko je zares začutil pripadnost, je bil na tekmi proti Angoli, ko so navijači vzklikali njegovo ime. »To je bil zame trenutek, ko sem začutil: 'Jaz sem Zelenortčan',« je povedal.

Skrivnost uspeha: Selektor, ki verjame v ekipo

Ključni mož za uspeh reprezentance je selektor Bubista, ki je na klopi že od leta 2020. Kot je za Sky Sports pojasnil Lopes, je Bubista ustvaril ekipo, v kateri ni pomembno, v katerem klubu igraš, temveč sta ključna tvoj odnos in pripravljenost dati vse od sebe za ekipo. »Lahko igraš v prvi angleški ligi, v Bolgariji, Romuniji ali na Irskem. Če si dober, boš igral,« je opisal selektorjevo filozofijo.

Ta pristop je obrodil sadove. Zelenortski otoki so se po poročanju The Athletic uvrstili na štiri od zadnjih sedmih afriških pokalov narodov, letos pa so se prebili celo do četrtfinala.

Uvrstitev na svetovno prvenstvo je krona tega dela. »To so sanje, resnično,« je za Sky Sports dejal Lopes. »Vsak, ki si želi postati nogometaš, sanja o enem turnirju – to je svetovno prvenstvo. O tem bom do konca življenja pripovedoval vsakomur, ki me bo pripravljen poslušati.«