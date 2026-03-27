Nogomet

Selektor ima za Madžare pripravljeni dve različici

Boštjan Cesar je zadovoljen z odzivom reprezentantov pred jutrišnjo prijateljsko tekmo v Budimpešti. Jaka Bijol: »Čaka nas dobra tekma na dobrem stadionu.«
Boštjan Cesar (levo) je pripravljen za svojo prvo tekmo na položaju seletkorja, Milivoj Novaković pa mu je pomagal pri pripravi za prijateljsko tekmo proti Madžarski. FOTO: Leon Vidic/Delo
Boštjan Cesar (levo) je pripravljen za svojo prvo tekmo na položaju seletkorja, Milivoj Novaković pa mu je pomagal pri pripravi za prijateljsko tekmo proti Madžarski. FOTO: Leon Vidic/Delo
Š. R., STA
27. 3. 2026 | 13:46
27. 3. 2026 | 13:46
Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je pred svojo prvo tekmo v novi vlogi. V soboto ob 18.00 bodo njegovi izbranci v Budimpešti igrali prijateljsko tekmo z Madžarsko. Cesar je z opravljenim v teh dneh zadovoljen, proti Madžarom pa si želi predvsem videti pravo podobo svojih igralcev.

Pred svojo prvo tekmo v selektorski vlogi je poudaril, da so prisotna določena čustva. »Ampak zavedam se, kaj ta funkcija prinaša tudi veliko odgovornost. Ne skrivam se, sem prvi na tapeti in s tem nimam težav, ker verjamem v svoje delo in fante, ki so tu,« je na Brdu pri Kranju pred popoldanskim odhodom v Budimpešto dejal Cesar in dodal, da je doslej zadovoljen z odzivom svojih izbrancev.

»Priprave potekajo super, zelo sem zadovoljen, kako fantje delajo, kako so reagirali na moj slog,« je povedal Cesar in nadaljeval, da imajo za prvi obračun v tem letu pripravljeni dve različici, da so se osredotočali predvsem nase, manj poudarka je bilo na igri Madžarov.

Vsi morajo prevzemati odgovornost

Kljub temu bo razplet tekme tudi pomemben. »Rezultat je vedno v ospredju, čeprav je to prijateljska tekma. Najprej pa želim videti pri fantih pravo energijo, da vemo, kako se postaviti v obrambi in v napadu, kako izvajati visok pritisk, kako se nizko braniti. Poudarek je na naši igri, tako v gradnji te kot v srednji coni,« je pojasnil selektor, ki si želi tudi visoko posest žoge.

Slovenski nogometaši so imeli na Brdu prti Kranju pet dni za uigravanje zamisli novega seletkorja. FOTO: Leon Vidic/Delo
Slovenski nogometaši so imeli na Brdu prti Kranju pet dni za uigravanje zamisli novega seletkorja. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Seveda si jo želim, ampak je odvisno, kako bomo mi stali, kako bo tekmec dober, koliko si bomo mi upali igrati in prisiliti tekmeca, da se brani,« je nadaljeval.

Kot je izpostavil, si želijo na vsaki ravni, vsaki podrobnosti narediti nekaj več. »Zelo je pomembno, da ne preobremenimo igralcev, ki več igrajo v klubih.« Kot pravi, pa bo treba prevzemati odgovornost, on sam prvi kot selektor, pa tudi igralci na igrišču. »Bodo nihanja, ampak hočem poudarjati dobre stvari. Pričakujemo, da bomo iz tekme v tekmo boljši.«

Tokrat ne bo mogel računati na Jana Oblaka, Davida Brekala in Benjamina Šeška. Predvsem pri slednjem je bilo nekaj dvomov o tem, da bi mogoče lahko igral. »Zdravniška služba je ocenila, da je bolje, da ne vadi teh 14 dni,« je bil jasen Cesar in dodal, da tudi tako veliki klubi, kot je Šeškov United, v prihodnje ne bodo izsiljevali svojih zahtev. »Moramo se ceniti, pri meni ne bo odstopanja, ali je to Manchester United ali Celje. Pravila Evropske nogometne zveze so jasna.«

Kapeta Jaka Bijol: Najprej moramo gledati nase

V Oblakovi odsotnosti kapetan reprezentance Jaka Bijol tudi ocenjuje, da so za njimi zelo uspešni dnevi, »trener ima veliko idej, treba bo videti, kaj nam najbolj odgovarja.«

V teh dneh so se posvečali prav novim Cesarjevim idejam. »Vsak trener ima in si želi nekaj svojega. Igralci poskušamo čim bolje in čim hitreje spoznati, kaj si želi že proti Madžarom. To je pritisk, igra z žogo, začne pa se pri osnovah igre v napadu in obrambi, igra z žogo zadaj, koliko tvegati in podobno,« je pojasnil Bijol.

Jaka Bijol bo ob odsotnosti Jana Oblaka v vlogi kapetana. FOTO: Leon Vidic/Delo
Jaka Bijol bo ob odsotnosti Jana Oblaka v vlogi kapetana. FOTO: Leon Vidic/Delo

O tekmi proti Madžarom s prvim zvezdnikom, Liverpoolovim Dominikom Szoboszlaijem, na Areni Puskas, ki sprejme 67.155 gledalcev, pa pravi: »Zagotovo nas čaka dobra tekma na dobrem stadionu. Vsaka reprezentanca ponuja nekoga, ki zahteva več pozornosti, ampak najprej moramo gledati nase in odigrati dobro tekmo proti Madžarom, ki so kakovostna reprezentanca.«

Slovenija in Madžarska se nista srečali že vse od leta 2008, ko so Slovenci prijateljsko tekmo dobili z 1:0, pred tem dobili še eno 2:1 in eno z 1:0, eno pa izgubili z 1:2.

Po obračunu z Madžari jih tri dni pozneje ob 18.00 v Podgorici čaka še tekma s Črno goro. S slednjo se je Slovenija nazadnje merila novembra 2022, ko je dobila prijateljski obračun z 1:0, leta 2018 je slavila z 2:0, leta 2007 pa sta ekipi igrali 1:1.

Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Volilne komisije volilnih enot zavrnile ugovore SDS in pritožbo Demokratov

SDS je zaradi domnevnih nepravilnosti dela volilnih odborov in komisij predlagala predvsem črtanje glasov s 24 posebnih volišč za predčasno glasovanje.
27. 3. 2026 | 15:44
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Planica 2026

V živo:      V živo: Domen Prevc po polovici tekme v Planici brez konkurence

V Planici poteka predzadnja tekma v letošnji sezoni svetovnega pokala v smučarskih skokih. Domen Prevc po prvi seriji z veliko prednostjo.
Matic Rupnik 27. 3. 2026 | 15:40
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Družabna omrežja

Preiskava priljubljene trgovine Sephora zaradi zahrbtnega trženja

Italijanski regulator konkurence trdi, da trgovec spodbuja obsedenost z nego kože med mladimi.
27. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
KK Novo mesto

Bogdan Fink: S kolesarstvom v Novem mestu bo vse v redu

Direktor dolenjskega kluba bo poskrbel tudi za to, da bo dirka po Sloveniji kljub odhodu Adrie Mobil ostala na visoki ravni.
Miha Hočevar 27. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Nedelo
Gluhi in slišeči

Govorico srca razumemo vsi

Predstava na odru SiTi Teatra Sto pa roka! je prvič združila dva svetova, svet gluhih in svet tistih, ki slišimo.
Vesna Milek 27. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Družabna omrežja

Preiskava priljubljene trgovine Sephora zaradi zahrbtnega trženja

Italijanski regulator konkurence trdi, da trgovec spodbuja obsedenost z nego kože med mladimi.
27. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
KK Novo mesto

Bogdan Fink: S kolesarstvom v Novem mestu bo vse v redu

Direktor dolenjskega kluba bo poskrbel tudi za to, da bo dirka po Sloveniji kljub odhodu Adrie Mobil ostala na visoki ravni.
Miha Hočevar 27. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Nedelo
Gluhi in slišeči

Govorico srca razumemo vsi

Predstava na odru SiTi Teatra Sto pa roka! je prvič združila dva svetova, svet gluhih in svet tistih, ki slišimo.
Vesna Milek 27. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
