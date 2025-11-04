Selektor Kek bo potonil ali izplaval s preizkušenimi močmi

Še dober teden dni nas loči od zadnjega reprezentančnega dejanja letošnjega leta na domačih tleh. V soboto, 15. novembra bo Slovenija v Stožicah gostila Kosovo, v primeru nujne zmage bo v torek nato odločala o drugem mestu v Stockholmu in pogledovala proti Švici.

Računica je znana, Slovenija potrebuje šest točk, ob tem Kosovo več kot ene v Švici ne sme osvojiti. Selektor Kek upa, da se bodo končno prebudili slovenski napadalci, na zadnjih treh tekmah Slovenija ni dosegla gola, posledično tudi z želenimi šestimi točkami v oktobrskem oknu ni bilo nič.

Z dvema je Slovenija še nekako obdržala priključek, a prostora za spodrsljaje res ni več. V Stožicah se obeta mešano občinstvo z glasno podporo tudi za Kosovo, v boju za zmago pa Kek stavi na preverjene sile. Udarni možje sicer niso v blesteči formi, Benjamin Šeško je minuli konec tedna znova izgledal precej razglašeno pred golom, Jaka Bijol, ki se je ustalil v začetni enajsterici, pa doživel visok poraz proti Brightonu.

Jaka Bijol je bil v začetni postavi, a tekme z Brightonom ne bo ohranil v lepem spominu. FOTO: Tony O'Brien/Reuters

Še naprej je turbolentno tudi pri beograjski Crveni zvezdi, kjer Timi Max Elšnik ne igra redno, veseli pa dobra forma Jana Oblaka v Madridu in Žana Vipotnika pri Swanseaju.

Seznam slovenske reprezentance

Vratarji: Jan Oblak, Žan-Luk Leban, Igor Vekić

Branilci: Žan Karničnik, David Brekalo, Vanja Drkušić, Erik Janža, Jaka Bijol, Jure Balkovec, David Zec

Zvezni igralci: Adam Gnezda Čerin, Timi Max Elšnik, Petar Stojanović, Dejan Petrović, Svit Sešlar, Tamar Svetlin, Jon Gorenc Stanković, Tomi Horvat, Sandi Lovrić

Napadalci: Benjamin Šeško, Žan Vipotnik, Nejc Gradišar, Danijel Šturm, Andraž Šporar, Jan Mlakar