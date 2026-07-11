Selektor, ki je vstal od mrtvih, piše pravljico z Norveško

Norveška nogometna reprezentanca je eno največjih presenečenj letošnjega svetovnega prvenstva. Po zmagi nad Brazilijo se je prebila med osem najboljših reprezentanc na mundialu, za njenim uspehom pa stoji selektor z življenjsko zgodbo, ki presega nogomet. Stale Solbakken je bil namreč nekoč klinično mrtev sedem minut.

Zgodilo se je 13. marca 2001, ko je bil Solbakken star 33 let in je kot nogometaš treniral s Köbenhavnom. Med treningom je doživel srčni infarkt, se zgrudil na igrišču in ostal brez srčnega utripa. Soigralci so nemudoma poklicali klubskega zdravnika Franka Edgarda, reševalci pa so prišli osem minut pozneje.

»Bil je klinično mrtev. Čudež je, da je še živ.«

»Bil je klinično mrtev. Čudež je, da je še živ. Njegovo srce je prenehalo biti,« je pozneje povedal Edgard. Solbakkena so v bolnišnici priključili na aparate za ohranjanje življenja, nezavesten pa je bil naslednjih 26 ur. Položaj je bil tako dramatičen, da so predstavniki kluba odšli do njegove žene Aniken in jo pripravili na najhujše novice.

Pozneje so zdravniki ugotovili, da se je Solbakken rodil s srčno napako. Operacija je bila uspešna, vstavili so mu srčni spodbujevalnik, Norvežan pa se je počasi vrnil v življenje. Nogometne kariere seveda ni mogel nadaljevati in se je moral nemudoma upokojiti.

Stale Solbakken in angleški selektor Thomas Tuchel bosta velika tekmeca. FOTO: Franck Fife/AFP

Sam je pozneje priznal, da je bila njegova družina po novici o infarktu že pripravljena na najhujše. »Bilo je zares dramatično, a huje je bilo za mojo družino kot zame, saj sam nisem čutil ničesar. Kot da bi nekdo ugasnil luč. Starša sta takoj priletela na Dansko. Povedali so mi, da je mama že na letalu začela načrtovati pogreb. Skrbelo jih je, ali bom preživel in ali bodo moji možgani poškodovani,« je povedal Solbakken.

Izkušnja ga je zaznamovala za vse življenje. »To so bile misli, ki so preganjale moje soigralce in družino, ljudi, ki so videli, kako sem se zgrudil, umrl in se vrnil v življenje. Nekaj takšnega ti spremeni vse. Ko se je vse umirilo, sem razumel, kaj je v življenju pomembno in kaj ni,« je dejal.

Norveška ena najlepših zgodb turnirja

Po koncu igralske kariere je Solbakken ostal v nogometu. Kot trener je vodil HamKam, Köbenhavn, Köln, Wolverhampton in se nato vrnil v Köbenhavn, leta 2020 pa prevzel norveško reprezentanco.

Zdaj z njo piše novo zgodovino. Norveška, ki je že izločila Brazilijo, je postala ena najlepših zgodb turnirja. Na njeni klopi pa sedi človek, ki dobro ve, kaj pomeni druga priložnost.