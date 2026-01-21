Selektor ne skriva: Igrali bomo tudi z žogo in dosegali gole

O izbiri novega selektorja slovenske nogometne reprezentance je bilo prelitega veliko črnila, govorice so dvigovale prah v javnosti in medijih, na koncu pa se je vodstvo nogometne zveze odločilo za preizkušeno in vnaprej načrtovano možnost. Boštjan Cesar bo nadaljeval vizijo dela, postavljeno v obdobju Matjaža Keka, želi pa si več odločnosti v igri tudi, ko bo Slovenija imela žogo. Debitiral bo proti Madžarski, marca ga čaka še gostovanje v Črni gori.

Najbolj ugleden položaj v slovenskem nogometu je pripadel nogometašu z največjim številom nastopov za slovensko izbrano vrsto. Kljub relativno skromnim trenerskim izkušnjam – edino samostojno epizodo v vlogi glavnega trenerja je po sedmih mesecih klavrno končal v Mariboru – je Cesar prepričal vodstvo nogometne zveze. Povsem nova vloga selektorja za Cesarja ne bo, kot vršilec dolžnosti je Slovenijo vodil petkrat, kot polnomočni selektor se bo prvič predstavil marca, za prijateljsko tekmo z Madžarsko nogometna zveza čaka le še končno potrditev.