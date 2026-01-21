  • Delo mediji d.o.o.
    Selektor ne skriva: Igrali bomo tudi z žogo in dosegali gole

    Novi slovenski selektor se že pogovarja z nosilci igre, pomočnikov še ni izbral. Predsednik Mijatović: Cesar je imel začetno prednost.
    Boštjan Cesar in Radenko Mijatović sta več kot pol ure odgovarjala na vprašanja ob začetku selektorskega mandata Ljubljančana. FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic
    Nejc Grilc
    21. 1. 2026 | 13:30
    O izbiri novega selektorja slovenske nogometne reprezentance je bilo prelitega veliko črnila, govorice so dvigovale prah v javnosti in medijih, na koncu pa se je vodstvo nogometne zveze odločilo za preizkušeno in vnaprej načrtovano možnost. Boštjan Cesar bo nadaljeval vizijo dela, postavljeno v obdobju Matjaža Keka, želi pa si več odločnosti v igri tudi, ko bo Slovenija imela žogo. Debitiral bo proti Madžarski, marca ga čaka še gostovanje v Črni gori.

    Najbolj ugleden položaj v slovenskem nogometu je pripadel nogometašu z največjim številom nastopov za slovensko izbrano vrsto. Kljub relativno skromnim trenerskim izkušnjam – edino samostojno epizodo v vlogi glavnega trenerja je po sedmih mesecih klavrno končal v Mariboru – je Cesar prepričal vodstvo nogometne zveze. Povsem nova vloga selektorja za Cesarja ne bo, kot vršilec dolžnosti je Slovenijo vodil petkrat, kot polnomočni selektor se bo prvič predstavil marca, za prijateljsko tekmo z Madžarsko nogometna zveza čaka le še končno potrditev.

