Selektor o Barceloni: Pravijo, da je Barça več kot le klub ... Kaj to pomeni?

Selektor ZDA Mauricio Pochettino je razburil privržence Barcelone. Argentinec je bil v intervjuju za Chiringuito TV kar pošteno odkrit in ošvrknil znamenito klubsko geslo: »Pravijo, da je Barça več kot le klub ... Kaj to pomeni? Da moraš otroke indoktrinirati z določenimi idejami?« Pochettino je vztrajal: »Vsak klub ima svojo kulturo in Barça je odličen klub, vendar se ne strinjam s tem, kar poskušajo prodati. Mislim, da se motijo.«

Pochettino je znova poudaril svojo pripadnost drugem klubu iz katalonske metropole Espanyolu, kjer je igral in začel svojo trenersko kariero. »Verjamem, da je Espanyol veliko bolj neodvisen in veliko bolj katalonski klub kot Barcelona,« je prepričan. Spomnil se je tudi na eno od svojih najbolj znanih trditev: »Raje bi se vrnil na svojo kmetijo v Argentino, kot pa da bi treniral Barcelono.« Ni se spremenil. »Moje poistovetenje z Espanyolom je popolno. Ljudje mi pravijo: 'Bomo videli, ali vam bo Barça kdaj ponudila službo.' Lahko zatrdim, da ne bi treniral Barcelone'.«