  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Selektor Ronaldu pušča odprta vrata za vrnitev

Portugalski selektor Jorge Jesus po odhodu Cristiana Ronalda z reprezentančnega tabora pravi, da zvezdnik ostaja kandidat za reprezentančni dres.
Jorge Jesus je portugalsko reprezentanco prevzel po svetovnem prvenstvu. FOTO: Miguel Riopa/AFP
Galerija
Jorge Jesus je portugalsko reprezentanco prevzel po svetovnem prvenstvu. FOTO: Miguel Riopa/AFP
T. E., STA
5. 10. 2026 | 07:30
3:16
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale lige narodov je selektor Jorge Jesus dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je zapustil reprezentančni tabor, potem ko ga je selektor na tekmi lige narodov na Norveškem pustil na klopi.

image_alt
Portugalci brez Ronalda do nove zmage, še ena ničla Srbov

»Zame Cris ostaja kandidat za reprezentančni dres, ko bo naslednjič vpoklican, če bo še vedno igral za Al-Nasr. Če se bo želel vrniti, se bo tudi vrnil,« je o tem dejal selektor. Rekorder portugalske reprezentance po številu nastopov in njen najboljši strelec Ronaldo je v začetku tedna zapustil reprezentanco, potem ko ga selektor na tekmi lige narodov ni vključil v začetno enajsterico. Po poročanju agencij je zato zapustil reprezentančni tabor in se z zasebnim letalom vrnil v Madrid.

Takrat je 72-letni Jorge Jesus, ki je prejšnjo sezono treniral Ronalda pri Al-Nasru v Savdski Arabiji in klub popeljal do naslova, odločno dejal: »Lahko odločam, o čemerkoli želim. Jaz sem selektor. Igralcu sem povedal, da ne bo igral. Povedal sem mu, da ga bom dal na klop za rezervne igralce in če ga bom potreboval za 30 minut, bo igral, drugače pa ne. Noben igralec ne bo spremenil mojega razmišljanja.«

Portugalci zagotovili mesto v četrtfinalu

Po preboju v četrtfinale lige narodov pa je selektor incident označil za nesporazum, ki bi ga bilo mogoče zlahka razjasniti. Dodal je, da odločitev o Ronaldovi morebitni vrnitvi v reprezentanco novembra ne bo odvisna samo od njega. »Ne vem, kaj se bo zgodilo. Cris bo tisti, ki bo odločil.«

Tudi predsednik portugalske nogometne zveze Pedro Proenca je napovedal, da bo posredoval med Ronaldom in Jesusom. »Zdaj, ko so te štiri tekme lige narodov za nami, bomo vsi imeli čas in mir, da se usedemo in razrešimo ta nesporazum.« Ronaldo je za Portugalsko doslej odigral 234 mednarodnih tekem in dosegel 146 golov – oba sta rekordna dosežka v mednarodnem nogometu.

Branilci naslova Portugalci so v turbulentnem tednu brez Ronalda zmagali na vseh treh tekmah lige narodov in si že zagotovili mesto v četrtfinalu. Goncalo Ramos, ki je igral na položaju centralnega napadalca namesto Ronalda, je zadel na vseh treh tekmah.

Portugalski reprezentanti so sicer javno izrazili svojo zavezanost enotnosti. Novi kapetan Bruno Fernandes je na primer Ronalda označil za »največji simbol naše reprezentance, našega nogometa in naše države«.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Liga narodov

Portugalci brez Ronalda do nove zmage, še ena ničla Srbov

Nemški nogometaši so pod vodstvom selektorja Jürgna Kloppa proti Grkom v ligi narodov iztržili zgolj točko.
4. 10. 2026 | 23:31
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga narodov

V Luzernu je žoga ostala na nogi, na Hampden Parku bo morala v mrežo

Slovenija se ni ustrašila favorizirane Švice, podoben pristop bo za zmago potreben tudi v Glasgowu. Enajsterico narekuje utrujenost, so pa vsi v taboru zdravi.
Nejc Grilc 4. 10. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Darilo za rojstni dan

Zlatan v garažo pripeljal še enega ferrarija, vrednega 3,6 milijona verov

Ferrari F80, hibridni superšportnik s kar 1200 konjskimi močmi, katerega proizvodnja je omejena na le 799 primerkov, je dopolnil nogometaševo dragoceno zbirko.
4. 10. 2026 | 08:22
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga narodov

Na zmajevem štadionu v Portu plebiscit za ali proti Cristianu Ronaldu

Jürgen Klopp z Nemčijo po prvi zmagi v nogometni ligi narodov gostuje v Solunu, na Reki prva domača tekma Slavena Bilića
Gorazd Nejedly 4. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Evropsko prvenstvo

Remco še do naslova najboljšega v Evropi

Evenepoel je šele po fotofinišu ugnal Cicconeja. Roglič na 10. mestu.
Miroslav Cvjetičanin 4. 10. 2026 | 12:27
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Rastoderjevi milijoni končali v slovenskih delnicah, zakonca Južna že prodajata

Pod drobnogled smo vzeli 50 največjih delničarjev družb prve kotacije. Kdo je prodajal, kdo kupoval?
Aleksandar Lukić 3. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Mirovnik se je odzval

Oče z rusko pesmijo spravil sina na ukrajinski črni seznam za likvidacijo

Oster odziv madžarskega politika Balázsa Hidvéghija: »Miloš Kerkez in oče sta na seznamu za likvidacijo. To je odprta grožnja vsem Madžarom.«
3. 10. 2026 | 17:42
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Predsednik vlade

Janša napoveduje še en referendum

Slovenija beleži eno najvišjih gospodarskih rasti v Evropi in na tej podlagi je vlada pripravila predlog proračunov za prihodnji dve leti.
4. 10. 2026 | 06:36
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
POLNJENJE

Nov polnilni park z močjo 1,2 megavata

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
22. 9. 2026 | 11:50
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 13:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Uroš Kerin

Energetika potrebuje preudarnost in realne cilje

Slovenija mora energetsko strategijo prilagoditi svojim danostim, razvoj omrežja pa scenarijsko načrtovati vnaprej, opozarja Uroš Kerin.
Borut Tavčar 3. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Trajnost

Razogljičenje ni več razlog za spremembe poslovnih modelov, ampak posledica

Vzrok za poglabljanje razlik med podjetji, ki v poslovanje vključujejo trajnostna načela, in tistimi, ki jih ne, ni ambicija. Je dostop do kapitala.
Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
E-poslovanje

Milijonski prihranki z e-poslovanjem

Podjetja vse bolj prepoznavajo dodano vrednost rešitev vse na enem mestu.
Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Trgovalne platforme

Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev s kavča preko digitalnih platform spodbuja k prehodu od varčevanja k vlaganju in krepi trg kapitala.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Cristiano RonaldoPortugalskaportugalska nogometna reprezentancaJorge Jesusliga narodovGoncalo Ramos

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Kolesarstvo
EP v kolesarstvu

Pogačarja so srbele noge, sedaj že pogleduje proti naslednjemu letu

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar zaradi poškodbe počiva, a bo s pripravami na naslednjo sezono začel en mesec prej kot običajno.
5. 10. 2026 | 08:45
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Zaradi Dončića so treningi težji, kot bodo tekme

Nova okrepitev Matisse Thybulle je na treningih trdo delal, ko je igral obrambo proti Luki Dončiću in Austin Reavesu.
5. 10. 2026 | 08:30
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Recepti za hitro kuhanje med tednom: od kašote do najboljše gobove juhe

Pet preverjenih receptov za oktobrske dni: enolončnica, kašota, testenine, puranji zrezki in znamenita gobova juha.
Odprta kuhinja 5. 10. 2026 | 08:18
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Velikan iz Hollywooda navdušen nad Slovenijo in Unionom. Samo k helikopterju ga ne spustite

Ólafur Darri Ólafsson je islandski igralec z zavidljivo hollywoodsko kariero. A ko je snemal v Sloveniji, ni prav nič pogrešal zvezdniške obravnave. Vzljubil je Slovenijo in Slovence. Ker smo podobni njegovi rodni Islandiji. In ja, seveda pozna Björk.
5. 10. 2026 | 08:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Končuje se zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu

Sindikalisti so 40.000 podpisov sicer zbrali že pred 12 dnevi. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo.
5. 10. 2026 | 07:45
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Recepti za hitro kuhanje med tednom: od kašote do najboljše gobove juhe

Pet preverjenih receptov za oktobrske dni: enolončnica, kašota, testenine, puranji zrezki in znamenita gobova juha.
Odprta kuhinja 5. 10. 2026 | 08:18
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Velikan iz Hollywooda navdušen nad Slovenijo in Unionom. Samo k helikopterju ga ne spustite

Ólafur Darri Ólafsson je islandski igralec z zavidljivo hollywoodsko kariero. A ko je snemal v Sloveniji, ni prav nič pogrešal zvezdniške obravnave. Vzljubil je Slovenijo in Slovence. Ker smo podobni njegovi rodni Islandiji. In ja, seveda pozna Björk.
5. 10. 2026 | 08:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Končuje se zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu

Sindikalisti so 40.000 podpisov sicer zbrali že pred 12 dnevi. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo.
5. 10. 2026 | 07:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NAGRADA

Slovenske železnice pometle s konkurenco

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Delo 30. 9. 2026 | 13:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Delo 2. 10. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj je Slovence še vedno strah?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo