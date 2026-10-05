Selektor Ronaldu pušča odprta vrata za vrnitev

Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale lige narodov je selektor Jorge Jesus dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je zapustil reprezentančni tabor, potem ko ga je selektor na tekmi lige narodov na Norveškem pustil na klopi.

»Zame Cris ostaja kandidat za reprezentančni dres, ko bo naslednjič vpoklican, če bo še vedno igral za Al-Nasr. Če se bo želel vrniti, se bo tudi vrnil,« je o tem dejal selektor. Rekorder portugalske reprezentance po številu nastopov in njen najboljši strelec Ronaldo je v začetku tedna zapustil reprezentanco, potem ko ga selektor na tekmi lige narodov ni vključil v začetno enajsterico. Po poročanju agencij je zato zapustil reprezentančni tabor in se z zasebnim letalom vrnil v Madrid.

Takrat je 72-letni Jorge Jesus, ki je prejšnjo sezono treniral Ronalda pri Al-Nasru v Savdski Arabiji in klub popeljal do naslova, odločno dejal: »Lahko odločam, o čemerkoli želim. Jaz sem selektor. Igralcu sem povedal, da ne bo igral. Povedal sem mu, da ga bom dal na klop za rezervne igralce in če ga bom potreboval za 30 minut, bo igral, drugače pa ne. Noben igralec ne bo spremenil mojega razmišljanja.«

Portugalci zagotovili mesto v četrtfinalu

Po preboju v četrtfinale lige narodov pa je selektor incident označil za nesporazum, ki bi ga bilo mogoče zlahka razjasniti. Dodal je, da odločitev o Ronaldovi morebitni vrnitvi v reprezentanco novembra ne bo odvisna samo od njega. »Ne vem, kaj se bo zgodilo. Cris bo tisti, ki bo odločil.«

Tudi predsednik portugalske nogometne zveze Pedro Proenca je napovedal, da bo posredoval med Ronaldom in Jesusom. »Zdaj, ko so te štiri tekme lige narodov za nami, bomo vsi imeli čas in mir, da se usedemo in razrešimo ta nesporazum.« Ronaldo je za Portugalsko doslej odigral 234 mednarodnih tekem in dosegel 146 golov – oba sta rekordna dosežka v mednarodnem nogometu.

Branilci naslova Portugalci so v turbulentnem tednu brez Ronalda zmagali na vseh treh tekmah lige narodov in si že zagotovili mesto v četrtfinalu. Goncalo Ramos, ki je igral na položaju centralnega napadalca namesto Ronalda, je zadel na vseh treh tekmah.

Portugalski reprezentanti so sicer javno izrazili svojo zavezanost enotnosti. Novi kapetan Bruno Fernandes je na primer Ronalda označil za »največji simbol naše reprezentance, našega nogometa in naše države«.