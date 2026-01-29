Selektor Tomislav Horvat: Ko imajo Belorusi žogo v nogah, so odlični

Navijači v polnih Stožicah so do zadnjih sekund spodbujali Slovence, toda ni bilo dovolj. Belorusi z najboljšo predstavo na evropskem prvenstvu v futsalu razblinili slovenske sanje o napredovanju v četrtfinale. V našem taboru niso skrivali razočaranja po porazu z 2:3. Selektor je priznal, da si več niso zaslužili, kapetan je zatrdil, da so dali vse od sebe. In kaj so povedali akterji?​

Tomislav Horvat, selektor Slovenije: »Ko je v posesti žoge, je Belorusija izvrstna ekipa, kar smo tudi vedeli, in nam je v tistih trenutkih povzročala težave. Tudi mi smo imeli svoje priložnosti, jih v pravem trenutku nismo izkoristili in na koncu zasluženo izpadli s prvenstva. Zelo nam je težko, ampak enostavno si nismo zaslužili. Moramo dvigniti glave gor, to je šport in moramo se kaj iz tega naučiti. Res je, da je bil psihološki moment težak, težak je bil za vse tekme in enostavno nismo zdržali. To ni ta ekipa, ki igra bolj sproščeno, v nekih drugih razmerah. Ko nisi sproščen, se napake dogajajo. V vsaki stvari je tako. Imeli smo premalo sproščenih igralcev.«

Selektor Tomislav Horvat je pogrešal sproščenost. FOTO: Simon Pelko

Igor Osredkar, kapetan Slovenije: »Smo razočarani, potrti, ampak to je šport. To se dogaja. Mislim, da smo bili danes pravi, kljub temu, da je bilo veliko v igri. Na koncu malo smole, žoga v določenih situacijah ni šla v mrežo. Nimamo si kaj očitati, danes smo dali vse od sebe, to je najbolj pomembno, je pa prisotno veliko razočaranje. V tekmo smo vstopili povsem drugače kot v prejšnji, odločni, da se uvrstimo naprej in pokažemo, kaj znamo. Odlično smo začeli, imeli pobudo, povedli, tako da mislim, da pritisk ni vplival na nas. Enostavno nas v določenih situacijah žoga ni hotela poslušati. Zahvalil bi se fantastičnemu občinstvu, ki nas je bodrilo do zadnjih sekund.«

Kapetan Igor Osredkar ni skrival razoičaranja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Žiga Čeh, reprezentant Slovenije: »Zagotovo je šlo nekaj narobe, če tekmo izgubiš. Preveč prelahko prejetih golov, posamična in moštvena kakovost tekmecev ter nerealizirane priložnosti, ki smo jih imeli. Dovolj smo imeli priložnosti, da bi tekmo pripeljali na drugačen način. Oni so bili sproščeni, praktično brez možnosti za napredovanje in to se je videlo, igrali so odlično tekmo, mi pa smo žal pokazali premalo. Dali smo vse od sebe, verjamem, da se je to videlo na terenu, ampak tak je šport. Je večinoma pogojen s kakovostjo in ta je na koncu tista, ki presodi.«