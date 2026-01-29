  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Selektor Tomislav Horvat: Ko imajo Belorusi žogo v nogah, so odlični

    Potrti obrazi, razočaranje! To je pokazal pogled v tabor slovenske reprezentance v futsalu, ki na evropske prvenstvu ni uresničila svojega cilja.
    Slovenci na domačem evropskem prventvu v futsalu niso izpolinli cilja, a za Denisa Kneževića (desno) in druge reprezentante je bil domači euro lepa izkušnja za prihodnost. FOTO: Simon Pelko
    Galerija
    Slovenci na domačem evropskem prventvu v futsalu niso izpolinli cilja, a za Denisa Kneževića (desno) in druge reprezentante je bil domači euro lepa izkušnja za prihodnost. FOTO: Simon Pelko
    Š. R., STA
    29. 1. 2026 | 21:10
    3:27
    A+A-

    Navijači v polnih Stožicah so do zadnjih sekund spodbujali Slovence, toda ni bilo dovolj. Belorusi z najboljšo predstavo na evropskem prvenstvu v futsalu razblinili slovenske sanje o napredovanju v četrtfinale. V našem taboru niso skrivali razočaranja po porazu z 2:3. Selektor je priznal, da si več niso zaslužili, kapetan je zatrdil, da so dali vse od sebe. In kaj so povedali akterji?​

    Tomislav Horvat, selektor Slovenije: »Ko je v posesti žoge, je Belorusija izvrstna ekipa, kar smo tudi vedeli, in nam je v tistih trenutkih povzročala težave. Tudi mi smo imeli svoje priložnosti, jih v pravem trenutku nismo izkoristili in na koncu zasluženo izpadli s prvenstva. Zelo nam je težko, ampak enostavno si nismo zaslužili. Moramo dvigniti glave gor, to je šport in moramo se kaj iz tega naučiti. Res je, da je bil psihološki moment težak, težak je bil za vse tekme in enostavno nismo zdržali. To ni ta ekipa, ki igra bolj sproščeno, v nekih drugih razmerah. Ko nisi sproščen, se napake dogajajo. V vsaki stvari je tako. Imeli smo premalo sproščenih igralcev.« 

    Selektor Tomislav Horvat je pogrešal sproščenost. FOTO: Simon Pelko
    Selektor Tomislav Horvat je pogrešal sproščenost. FOTO: Simon Pelko

    Igor Osredkar, kapetan Slovenije: »Smo razočarani, potrti, ampak to je šport. To se dogaja. Mislim, da smo bili danes pravi, kljub temu, da je bilo veliko v igri. Na koncu malo smole, žoga v določenih situacijah ni šla v mrežo. Nimamo si kaj očitati, danes smo dali vse od sebe, to je najbolj pomembno, je pa prisotno veliko razočaranje. V tekmo smo vstopili povsem drugače kot v prejšnji, odločni, da se uvrstimo naprej in pokažemo, kaj znamo. Odlično smo začeli, imeli pobudo, povedli, tako da mislim, da pritisk ni vplival na nas. Enostavno nas v določenih situacijah žoga ni hotela poslušati. Zahvalil bi se fantastičnemu občinstvu, ki nas je bodrilo do zadnjih sekund.«

    Kapetan Igor Osredkar ni skrival razoičaranja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Kapetan Igor Osredkar ni skrival razoičaranja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Žiga Čeh, reprezentant Slovenije: »Zagotovo je šlo nekaj narobe, če tekmo izgubiš. Preveč prelahko prejetih golov, posamična in moštvena kakovost tekmecev ter nerealizirane priložnosti, ki smo jih imeli. Dovolj smo imeli priložnosti, da bi tekmo pripeljali na drugačen način. Oni so bili sproščeni, praktično brez možnosti za napredovanje in to se je videlo, igrali so odlično tekmo, mi pa smo žal pokazali premalo. Dali smo vse od sebe, verjamem, da se je to videlo na terenu, ampak tak je šport. Je večinoma pogojen s kakovostjo in ta je na koncu tista, ki presodi.«

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Razočaranje v Stožicah

    Belorusi so bili pretrd oreh, namesto Slovencev v četrtfinale Belgijci

    Slovenska futsalska reprezentanca je v zadnji, tretji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Stožicah izgubila proti Belorusiji z 2:3 (1:1).
    29. 1. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Na pragu četrtfinala

    Portugalci čakajo na Slovence

    V Stožicah danes odločilna tekma Slovenije za preboj v četrtfinale evropskega prvenstva v futsalu. Belorusija še brez točke in gola.
    Gorazd Nejedly 29. 1. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Futsal

    Slovenci do prve zmage na euru proti Belgiji

    Slovenska reprezentanca v futsalu je v 2. krogu predtekmovanja v skupini C premagala Belgijo s 5:4. V četrtek z Belorusijo za četrtfinale.
    Rok Tamše 26. 1. 2026 | 22:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Meje verske svobode

    Katoliški cerkvi bi zaprli vrata politike, vlada zavita v molk

    Ker je Katoliška cerkev sestavni del tuje države, bi jo predlagatelji zakonskih sprememb radi izločili iz slovenske politike.
    Novica Mihajlović 28. 1. 2026 | 16:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar je dogovorjen Janšev projekt

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš razpravljata o padanju parametrov civilizacije in odkrivata Logarjev pravi obraz.
    28. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Norveški zvezdnik po podvigu v solzah ošvrknil avstrijske prireditelje

    Na znamenitem nočnem slalomu za svetovni pokal v Schladmingu je Henrik Kristoffersen nadvse čustveno proslavil zmago pred več kot 40.000 gledalci.
    Miha Šimnovec 28. 1. 2026 | 22:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Več iz teme

    Futsal Euro 2026Slovenijaslovenska reprezentancaBelorusijaTomislav HorvatIgor OsredkarŽiga Čeh

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi iz Stožic

    Selektor Tomislav Horvat: Ko imajo Belorusi žogo v nogah, so odlični

    Potrti obrazi, razočaranje! To je pokazal pogled v tabor slovenske reprezentance v futsalu, ki na evropske prvenstvu ni uresničila svojega cilja.
    29. 1. 2026 | 21:10
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Štajerska
    Družmirsko jezero

    Župan Šoštanja: Če naši pogoji ne bodo izpolnjeni, plavajoče elektrarne ne bo

    S plavajočo sončno elektrarno bi po navedbah Borisa Goličnika dobili tudi nižje položnice za odvoz smeti.
    Špela Kuralt 29. 1. 2026 | 19:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Razočaranje v Stožicah

    Belorusi so bili pretrd oreh, namesto Slovencev v četrtfinale Belgijci

    Slovenska futsalska reprezentanca je v zadnji, tretji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Stožicah izgubila proti Belorusiji z 2:3 (1:1).
    29. 1. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Raziskava

    Evropska jabolka vsebujejo koktajl pesticidov

    Kar 85 odstotkov vzorcev jabolk je imelo ostanke več kot enega pesticida. Tveganje za mlajše od treh let.
    Maja Prijatelj Videmšek 29. 1. 2026 | 18:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Razočaranje v Stožicah

    Belorusi so bili pretrd oreh, namesto Slovencev v četrtfinale Belgijci

    Slovenska futsalska reprezentanca je v zadnji, tretji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Stožicah izgubila proti Belorusiji z 2:3 (1:1).
    29. 1. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Raziskava

    Evropska jabolka vsebujejo koktajl pesticidov

    Kar 85 odstotkov vzorcev jabolk je imelo ostanke več kot enega pesticida. Tveganje za mlajše od treh let.
    Maja Prijatelj Videmšek 29. 1. 2026 | 18:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo