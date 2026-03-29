Selektor z eleganco, ki mu je pomagal tudi Cime

Devetnajstega septembra se je začelo novo poglavje v karieri Mirka Vučinića. Takrat je postal vršilec dolžnosti selektorja Črne gore, de facto pa je slovitega in neuspešnega Hrvata Roberta Prosinečkega nasledil 23. decembra. Za 42-letno legendo črnogorskega nogometa bo torkov prijateljski dvoboj proti slovenski nogometni reprezentanci tudi simboličen. Njegov tekmec bo nekdanji nasprotnik v italijanskem prvenstvu, vrstnik ter prav tako selektorski novinec, leto starejši Boštjan Cesar.

O Mirku nogometašu vse lepo. V Italiji je napadalec z vzdevkom Balkanec z eleganco pustil izjemen pečat pri Lecceju, Romi in Juventusu. Še marsikaj drugega se je prilepilo nanj zaradi prepoznavne podobe na igrišču. Zanj še kako drži najbolj znani stereotip o Črnogorcih kot ljudeh, ki se neradi pretegnejo in se opoldne pozdravljajo z dobro jutro. Ob njegovem imenu vselej dodajo, da je preveč brezbrižen. Kljub vsemu pa imajo Italijani o drugem najboljšem črnogorskem nogometašu v zgodovini visoko mnenje. Prvi je kdo drug kot še ena legenda calcia in eden od nepogrešljivih mož najmočnejšega Milana v zgodovini Dejan Savičević, predsednik krovne nogometne organizacije in človek, ki je izbral svojega selektorja. Od leta 2022 je bil Mirko Vučinić namreč del reprezentančnega strokovnega štaba.