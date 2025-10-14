Selektorje imajo na Balkanu raje kot trenerje, Kek v evropskem vrhu

V nadaljevanju:

Pot do uspeha v reprezentančnem nogometu sloni na kontinuiteti in načrtnem grajenju moštva, ki ob zelo omejeni količini treningov terja svoj čas. V nasprotju s klubskim nogometom na Balkanu so reprezentance s področja nekdanje Jugoslavije do selektorjev veliko bolj prizanesljive, v vrh sodi tudi Slovenija. V evropskih kvalifikacijah za SP 2026 ima Matjaž Kek peti najdaljši staž, v drugem mandatu reprezentanco vodi v četrtem kvalifikacijskem ciklu.

Rokohitrske menjave na trenerskem položaju lahko prinesejo instant uspeh, na dolgi rok kluba ali reprezentanco redko vodijo v pravo smer. Pri Olimpiji, Mariboru in Kopru menjajo trenerje po tekočem traku, Celje z Albertom Riero v svoji tretji sezoni na čelu kluba iz knežjega mesta je svetlobna leta pred njimi. Podobno je tudi v reprezentančnem svetu, selektorji Hrvaške, Slovenije in Srbije so bili glede na staž na klopi med najboljših 10. Med vikendom se je to pričakovano spremenilo, na Dragana Stojkovića se je po domačem porazu z Albanijo (0:1) usul plaz, ki ga ne bi preživeli niti največji nogometni strategi, že tako ne najbolj priljubljeni Stojković ni imel nobenih možnosti in podal je odstopno izjavo.